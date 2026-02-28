Условия Кремля и возможное соглашение

По данным источников, близких к Кремлю, Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей территории Донецкой области. В случае согласия планируется саммит с участием российского диктатора Владимира Путина, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского для подтверждения соглашения и начала взаимного отвода армий.

Россия якобы выражает готовность вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей. В то же время Москва настаивает на присутствии своей нацгвардии на оккупированных территориях, тогда как США предлагают создать там свободную экономическую зону под украинским флагом.

Позиция Украины и роль США

Президент Владимир Зеленский отмечает, что укрепленные районы Донецкой области являются критически важными для обороны, и Киев не признает незаконную оккупацию территорий. Украина предлагает прекращение огня вдоль существующей линии фронта и возвращение территорий исключительно дипломатическим путем при наличии жестких гарантий безопасности от США и Европы.

Переговорные группы уже провели несколько встреч в Абу-Даби и Женеве. Представители США, в частности Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, обсуждали с украинской стороной пакет инвестиций для послевоенного восстановления. Россия же дала понять, что без уступок Киева по территориям дальнейшие разговоры не имеют смысла.

Вопрос ЗАЭС и безопасности

Отдельным пунктом переговоров остается судьба Запорожской АЭС. Россия предлагает распределение генерации электроэнергии на троих (РФ, США, Украина), тогда как Киев настаивает на распределении 50 на 50 с США.

Также обсуждается возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО, о чем ранее упоминал спецпосланник США Стив Уиткофф после саммита в Аляске.