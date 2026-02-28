Последняя попытка договориться? Какие территории РФ готова вернуть Украине в обмен на Донбасс

Россия готова прекратить переговоры с Украиной, если Киев не согласится на территориальные уступки, в частности по Донецкой области. Следующий раунд переговоров, запланированный на 4-5 марта, может стать решающим для подписания мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: Рубио предупредил о "небезграничном" терпении Трампа относительно мирного урегулирования в Украине
По данным источников, близких к Кремлю, Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей территории Донецкой области. В случае согласия планируется саммит с участием российского диктатора Владимира Путина, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского для подтверждения соглашения и начала взаимного отвода армий.
Россия якобы выражает готовность вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей. В то же время Москва настаивает на присутствии своей нацгвардии на оккупированных территориях, тогда как США предлагают создать там свободную экономическую зону под украинским флагом.
Президент Владимир Зеленский отмечает, что укрепленные районы Донецкой области являются критически важными для обороны, и Киев не признает незаконную оккупацию территорий. Украина предлагает прекращение огня вдоль существующей линии фронта и возвращение территорий исключительно дипломатическим путем при наличии жестких гарантий безопасности от США и Европы.
Переговорные группы уже провели несколько встреч в Абу-Даби и Женеве. Представители США, в частности Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, обсуждали с украинской стороной пакет инвестиций для послевоенного восстановления. Россия же дала понять, что без уступок Киева по территориям дальнейшие разговоры не имеют смысла.
Отдельным пунктом переговоров остается судьба Запорожской АЭС. Россия предлагает распределение генерации электроэнергии на троих (РФ, США, Украина), тогда как Киев настаивает на распределении 50 на 50 с США.
Также обсуждается возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО, о чем ранее упоминал спецпосланник США Стив Уиткофф после саммита в Аляске.
Вокруг переговорного процесса между Киевом и Вашингтоном разворачивается стремительная дипломатическая интрига, центром которой стал амбициозный дедлайн Дональда Трампа.
Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским американский лидер четко очертил свое желание поставить точку в войне всего за месяц. Этот запрос на скорость подкрепляется стратегической целью Белого дома: администрация стремится заключить мирное соглашение до знаменательного 250-летия независимости США, которое будут праздновать 4 июля.
Пока официальные лица обсуждают сроки, в кулуарах все чаще звучит март 2026 года как реалистичное окно для достижения договоренностей с Россией. Украина, со своей стороны, пытается максимально использовать политический вес Трампа и американское посредничество, чтобы ускорить этот процесс и выйти на выгодные условия.
Однако, несмотря на высокий темп и давление со стороны Вашингтона, Зеленский сохраняет сдержанность в прогнозах. Оценивая текущее состояние подготовки документов, украинский президент констатирует, что работа продолжается, но для финального результата пока не хватает существенного прогресса.