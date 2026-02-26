Рубіо попередив про "небезмежне" терпіння Трампа щодо мирного врегулювання в Україні

Вашингтон продовжує тиснути на Москву та постачати зброю Україні, але війна не має військового рішення. Водночас терпіння президента США Дональда Трампа щодо цього не є безмежним.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Держдепу.

У четверту річницю повномасштабної війни Росії проти України державний секретар Рубіо прокоментував перспективи мирних переговорів та позицію Вашингтона.

За його словами, адміністрація президента Трампа продовжує посилювати тиск на РФ. Зокрема, наприкінці минулого року були запроваджені додаткові санкції проти російської нафтової компанії "Роснефть". Також США й надалі продають зброю Україні, не здійснюючи жодної військової підтримки Росії та не запроваджуючи санкцій проти Києва.

Рубіо наголосив, що Сполучені Штати є єдиною країною, якій вдалося посадити російських та українських переговорників за один стіл. Він також стверджує, що жодна інша сторона, включно з Організацією Об'єднаних Націй чи Європейським Союзом, не здатна виконати цю роль, оскільки Росія навіть не готова з ними розмовляти.

Позиція Трампа по переговорах

Держсекретар США підкреслив, що війна не має військового рішення і зрештою буде завершена шляхом переговорів. Водночас Рубіо визнав, що терпіння Трампа “не є безмежним”, однак відмовився прогнозувати, коли саме Білий дім може змінити підхід.

За словами Рубіо, президент США глибоко розчарований тим, що війна триває, називаючи її “безглуздою та кривавою”. Він зазначив, що щотижня на фронті гинуть 7-8 тисяч військових, а руйнування в Україні зростають із кожним днем, що матиме наслідки для кількох поколінь.

Коментуючи питання щодо відповідальності Москви за удари по цивільній інфраструктурі, Рубіо заявив, що саме завдяки підтримці США Україна змогла продовжувати оборону. Він нагадав про американську військову допомогу, розвідувальну підтримку та санкції проти Росії.

Водночас держсекретар США визнав, що попри певний прогрес у переговорах, низка питань залишається “дуже складною”, а досягнення остаточної угоди потребує значних зусиль.