Останній шанс зареєструватися на НМТ-2026: хто та як може потрапити на додаткову сесію

Сьогодні, 11 травня, починається період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року. Він триватиме до 16 травня, а подати заявки зможуть лише окремі категорії учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Хто може зареєструватися на НМТ у додатковий період

В УЦОЯО пояснили, що додатковий період реєстрації призначений для тих вступників, які:

не змогли зареєструватися раніше з поважних причин;

перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах за рішенням суду;

подавали документи під час основної реєстрації, але отримали відмову.

Йдеться саме про участь у додаткових сесіях НМТ.

Що робити тим, кому відмовили в реєстрації

В УЦОЯО наголошують, що вступникам, які вже створювали персональний кабінет під час основного періоду реєстрації, повторно реєструватися не потрібно.

Таким учасникам необхідно:

зайти у вже створений кабінет;

виправити помилки;

дозавантажити потрібні документи;

повторно надіслати документи на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Однією з найпоширеніших причин відмови стало завантаження скриншотів із "Дії" замість повноцінних сканкопій або фотокопій документів.

Також багато вступників неправильно оформлювали довідки з місця навчання. УЦОЯО звертає увагу, що у довідці обов’язково має бути зазначено, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти саме у 2026 році. Крім того, документ повинен містити дату видачі та номер.

Ще одна поширена проблема - відсутність документа, який пояснює причину невнесення інформації про РНОКПП. Це стосується:

осіб, які офіційно відмовилися від податкового номера;

вступників, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях;

іноземців, не зареєстрованих в Україні як платники податків.

Як зареєструватися тим, хто не подавав документи раніше

Для нових учасників сервіс реєстрації стане доступним 11 травня о 09:00 на сайті УЦОЯО.

Щоб подати документи, потрібно:

створити персональний кабінет;

завантажити копії реєстраційних документів;

додати документ, який підтверджує поважну причину пропуску основного періоду реєстрації;

подати заяву щодо участі в додаткових сесіях НМТ.

Для автоматичного підтягування персональних даних можна скористатися застосунком "Дія".

На що варто звернути особливу увагу

В УЦОЯО окремо наголосили, що після завантаження документів потрібно обов’язково натиснути кнопку "Надіслати на обробку".

Якщо цього не зробити, регіональний центр оцінювання не отримає документи, а вступника не зареєструють для участі в НМТ.

Також учасникам радять регулярно перевіряти повідомлення у персональному кабінеті та оперативно виправляти можливі помилки. В УЦОЯО попередили, що іншої можливості зареєструватися на НМТ-2026 вже не буде.