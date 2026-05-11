Останній шанс зареєструватися на НМТ-2026: хто та як може потрапити на додаткову сесію
Сьогодні, 11 травня, починається період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року. Він триватиме до 16 травня, а подати заявки зможуть лише окремі категорії учасників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
- Вікно реєстрації: Додатковий період подання заявок на НМТ-2026 триватиме з 11 травня до 16 травня.
- Цільова аудиторія: Зареєструватися можуть вступники, які пропустили основний етап із поважних причин, отримали відмову в реєстрації раніше або перебувають у місцях позбавлення волі.
- Виправлення відмов: Абітурієнтам, яким було відмовлено раніше, потрібно зайти у вже створений кабінет, замінити некоректні документи та повторно надіслати їх на обробку.
- Типові помилки: Найчастіше вступникам відмовляють через завантаження скриншотів із "Дії" замість фотокопій документів або через неправильно оформлені довідки зі школи.
- Важлива деталь: У довідці з навчального закладу обов'язково має бути вказано, що учень завершує здобуття освіти саме у 2026 році.
- Завершення процесу: Після завантаження всіх файлів необхідно натиснути кнопку "Надіслати на обробку".
Хто може зареєструватися на НМТ у додатковий період
В УЦОЯО пояснили, що додатковий період реєстрації призначений для тих вступників, які:
- не змогли зареєструватися раніше з поважних причин;
- перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах за рішенням суду;
- подавали документи під час основної реєстрації, але отримали відмову.
Йдеться саме про участь у додаткових сесіях НМТ.
Що робити тим, кому відмовили в реєстрації
В УЦОЯО наголошують, що вступникам, які вже створювали персональний кабінет під час основного періоду реєстрації, повторно реєструватися не потрібно.
Таким учасникам необхідно:
- зайти у вже створений кабінет;
- виправити помилки;
- дозавантажити потрібні документи;
- повторно надіслати документи на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.
Однією з найпоширеніших причин відмови стало завантаження скриншотів із "Дії" замість повноцінних сканкопій або фотокопій документів.
Також багато вступників неправильно оформлювали довідки з місця навчання. УЦОЯО звертає увагу, що у довідці обов’язково має бути зазначено, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти саме у 2026 році. Крім того, документ повинен містити дату видачі та номер.
Ще одна поширена проблема - відсутність документа, який пояснює причину невнесення інформації про РНОКПП. Це стосується:
- осіб, які офіційно відмовилися від податкового номера;
- вступників, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях;
- іноземців, не зареєстрованих в Україні як платники податків.
Як зареєструватися тим, хто не подавав документи раніше
Для нових учасників сервіс реєстрації стане доступним 11 травня о 09:00 на сайті УЦОЯО.
Щоб подати документи, потрібно:
- створити персональний кабінет;
- завантажити копії реєстраційних документів;
- додати документ, який підтверджує поважну причину пропуску основного періоду реєстрації;
- подати заяву щодо участі в додаткових сесіях НМТ.
Для автоматичного підтягування персональних даних можна скористатися застосунком "Дія".
На що варто звернути особливу увагу
В УЦОЯО окремо наголосили, що після завантаження документів потрібно обов’язково натиснути кнопку "Надіслати на обробку".
Якщо цього не зробити, регіональний центр оцінювання не отримає документи, а вступника не зареєструють для участі в НМТ.
Також учасникам радять регулярно перевіряти повідомлення у персональному кабінеті та оперативно виправляти можливі помилки. В УЦОЯО попередили, що іншої можливості зареєструватися на НМТ-2026 вже не буде.
