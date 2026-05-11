ua en ru
Пн, 11 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Останній шанс зареєструватися на НМТ-2026: хто та як може потрапити на додаткову сесію

06:40 11.05.2026 Пн
3 хв
В УЦОЯО назвали типові помилки, через які вступникам відмовляють у реєстрації
aimg Тетяна Веремєєва
Останній шанс зареєструватися на НМТ-2026: хто та як може потрапити на додаткову сесію Фото: В Україні розпочинається реєстрація на додаткову сесію НМТ (freepik.com
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Сьогодні, 11 травня, починається період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року. Він триватиме до 16 травня, а подати заявки зможуть лише окремі категорії учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Читайте також: Спрощення фізики та поліція в пунктах тестування: що варто знати абітурієнтам про НМТ-2026

Головне:

  • Вікно реєстрації: Додатковий період подання заявок на НМТ-2026 триватиме з 11 травня до 16 травня.
  • Цільова аудиторія: Зареєструватися можуть вступники, які пропустили основний етап із поважних причин, отримали відмову в реєстрації раніше або перебувають у місцях позбавлення волі.
  • Виправлення відмов: Абітурієнтам, яким було відмовлено раніше, потрібно зайти у вже створений кабінет, замінити некоректні документи та повторно надіслати їх на обробку.
  • Типові помилки: Найчастіше вступникам відмовляють через завантаження скриншотів із "Дії" замість фотокопій документів або через неправильно оформлені довідки зі школи.
  • Важлива деталь: У довідці з навчального закладу обов'язково має бути вказано, що учень завершує здобуття освіти саме у 2026 році.
  • Завершення процесу: Після завантаження всіх файлів необхідно натиснути кнопку "Надіслати на обробку".

Хто може зареєструватися на НМТ у додатковий період

В УЦОЯО пояснили, що додатковий період реєстрації призначений для тих вступників, які:

  • не змогли зареєструватися раніше з поважних причин;
  • перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах за рішенням суду;
  • подавали документи під час основної реєстрації, але отримали відмову.

Йдеться саме про участь у додаткових сесіях НМТ.

Що робити тим, кому відмовили в реєстрації

В УЦОЯО наголошують, що вступникам, які вже створювали персональний кабінет під час основного періоду реєстрації, повторно реєструватися не потрібно.

Таким учасникам необхідно:

  • зайти у вже створений кабінет;
  • виправити помилки;
  • дозавантажити потрібні документи;
  • повторно надіслати документи на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Однією з найпоширеніших причин відмови стало завантаження скриншотів із "Дії" замість повноцінних сканкопій або фотокопій документів.

Також багато вступників неправильно оформлювали довідки з місця навчання. УЦОЯО звертає увагу, що у довідці обов’язково має бути зазначено, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти саме у 2026 році. Крім того, документ повинен містити дату видачі та номер.

Ще одна поширена проблема - відсутність документа, який пояснює причину невнесення інформації про РНОКПП. Це стосується:

  • осіб, які офіційно відмовилися від податкового номера;
  • вступників, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях;
  • іноземців, не зареєстрованих в Україні як платники податків.

Як зареєструватися тим, хто не подавав документи раніше

Для нових учасників сервіс реєстрації стане доступним 11 травня о 09:00 на сайті УЦОЯО.

Щоб подати документи, потрібно:

  • створити персональний кабінет;
  • завантажити копії реєстраційних документів;
  • додати документ, який підтверджує поважну причину пропуску основного періоду реєстрації;
  • подати заяву щодо участі в додаткових сесіях НМТ.

Для автоматичного підтягування персональних даних можна скористатися застосунком "Дія".

На що варто звернути особливу увагу

В УЦОЯО окремо наголосили, що після завантаження документів потрібно обов’язково натиснути кнопку "Надіслати на обробку".

Якщо цього не зробити, регіональний центр оцінювання не отримає документи, а вступника не зареєструють для участі в НМТ.

Також учасникам радять регулярно перевіряти повідомлення у персональному кабінеті та оперативно виправляти можливі помилки. В УЦОЯО попередили, що іншої можливості зареєструватися на НМТ-2026 вже не буде.

Раніше РБК-Україна писало, що під час основного етапу на НМТ-2026 зареєструвалися понад 355 тисяч абітурієнтів - це значно більше, ніж торік.

Також ми розповідали про особливості проведення НМТ у 2026 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УЦОКО Вступна кампанія НМТ Освіта в Україні
Новини
В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко
В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"