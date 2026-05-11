Последний шанс зарегистрироваться на НМТ-2026: кто и как может попасть на дополнительную сессию
Сегодня, 11 мая, начинается период регистрации для участия в дополнительных сессиях национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года. Он продлится до 16 мая, а подать заявки смогут только отдельные категории участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- Окно регистрации: Дополнительный период подачи заявок на НМТ-2026 продлится с 11 мая по 16 мая.
- Целевая аудитория: Зарегистрироваться могут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам, получили отказ в регистрации ранее или находятся в местах лишения свободы.
- Исправление отказов: Абитуриентам, которым было отказано ранее, нужно зайти в уже созданный кабинет, заменить некорректные документы и повторно отправить их на обработку.
- Типичные ошибки: Чаще всего абитуриентам отказывают из-за загрузки скриншотов из "Дії" вместо фотокопий документов или из-за неправильно оформленных справок из школы.
- Важная деталь: В справке из учебного заведения обязательно должно быть указано, что ученик завершает получение образования именно в 2026 году.
- Завершение процесса: После загрузки всех файлов необходимо нажать кнопку "Отправить на обработку".
Кто может зарегистрироваться на НМТ в дополнительный период
В УЦОКО объяснили, что дополнительный период регистрации предназначен для тех абитуриентов, которые:
- не смогли зарегистрироваться ранее по уважительным причинам;
- находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах по решению суда;
- подавали документы во время основной регистрации, но получили отказ.
Речь идет именно об участии в дополнительных сессиях НМТ.
Что делать тем, кому отказали в регистрации
В УЦОКО отмечают, что абитуриентам, которые уже создавали персональный кабинет во время основного периода регистрации, повторно регистрироваться не нужно.
Таким участникам необходимо:
- зайти в уже созданный кабинет;
- исправить ошибки;
- дозагрузить нужные документы;
- повторно отправить документы на обработку в региональный центр оценивания качества образования.
Одной из самых распространенных причин отказа стала загрузка скриншотов из "Дії" вместо полноценных сканкопий или фотокопий документов.
Также многие поступающие неправильно оформляли справки с места учебы. УЦОКО обращает внимание, что в справке обязательно должно быть указано, что лицо завершает получение полного общего среднего образования именно в 2026 году. Кроме того, документ должен содержать дату выдачи и номер.
Еще одна распространенная проблема - отсутствие документа, объясняющего причину невнесения информации о РНУКПН. Это касается:
- лиц, которые официально отказались от налогового номера;
- поступающих, которые находятся за границей или на оккупированных территориях;
- иностранцев, не зарегистрированных в Украине как налогоплательщики.
Как зарегистрироваться тем, кто не подавал документы ранее
Для новых участников сервис регистрации станет доступным 11 мая в 09:00 на сайте УЦОКО.
Чтобы подать документы, нужно:
- создать персональный кабинет;
- загрузить копии регистрационных документов;
- добавить документ, подтверждающий уважительную причину пропуска основного периода регистрации;
- подать заявление об участии в дополнительных сессиях НМТ.
Для автоматического подтягивания персональных данных можно воспользоваться приложением "Дія".
На что стоит обратить особое внимание
В УЦОКО отдельно отметили, что после загрузки документов нужно обязательно нажать кнопку "Отправить на обработку".
Если этого не сделать, региональный центр оценивания не получит документы, а поступающего не зарегистрируют для участия в НМТ.
Также участникам советуют регулярно проверять сообщения в персональном кабинете и оперативно исправлять возможные ошибки. В УЦОКО предупредили, что другой возможности зарегистрироваться на НМТ-2026 уже не будет.
