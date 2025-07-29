Останній платіж у липні: ООН згортає програму допомоги для прифронтових областей
Проект додаткових виплат для пенсіонерів і людей з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН в Україні завершено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Що відомо про проект ООН і його закриття
Українцям нагадали, що з серпня 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН):
- об'єднали зусилля;
- запустили спільний проект для українців із найвразливіших категорій.
Завдяки реалізації цього проекту отримувати додаткову фінансову підтримку мали змогу люди з вразливих категорій, які:
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
- мають низькі доходи;
- не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.
"Щомісяця приблизно 390 тисяч українців отримували близько 219 мільйонів гривень допомоги - загалом понад 5 мільярдів гривень", - повідомили у міністерстві.
Зазначається, що ці виплати надавалась:
- пенсіонерам;
- особам, які не мають права на пенсію;
- особам з інвалідністю (включаючи дітей).
"Які отримують пенсію або соціальну допомогу від держави меншу, ніж 3250 гривень на місяць та проживають у прифронтових регіонах Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської областей", - уточнили у відомстві.
28 липня 2025 року українцям повідомили, що проект додаткової грошової допомоги від ВПП ООН для пенсіонерів та осіб з інвалідністю було завершено.
"Цього місяця, у зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами, програму ВПП ООН завершено. Липневі виплати - останні в межах цієї програми", - наголосили в Мінсоцполітики.
Насамкінець громадянам розповіли, що у разі надходження додаткового фінансування програма може бути:
- або відновлена;
- або замінена на іншу форму допомоги.
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