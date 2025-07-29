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Останній платіж у липні: ООН згортає програму допомоги для прифронтових областей

Вівторок 29 липня 2025 13:34
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Останній платіж у липні: ООН згортає програму допомоги для прифронтових областей Проект грошової підтримки вразливих категорій українців від ВПП ООН - завершено (фото: r2p.org.ua)
Автор: Ірина Костенко

Проект додаткових виплат для пенсіонерів і людей з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН в Україні завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Що відомо про проект ООН і його закриття

Українцям нагадали, що з серпня 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН):

  • об'єднали зусилля;
  • запустили спільний проект для українців із найвразливіших категорій.

Завдяки реалізації цього проекту отримувати додаткову фінансову підтримку мали змогу люди з вразливих категорій, які:

  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
  • мають низькі доходи;
  • не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

"Щомісяця приблизно 390 тисяч українців отримували близько 219 мільйонів гривень допомоги - загалом понад 5 мільярдів гривень", - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що ці виплати надавалась:

  • пенсіонерам;
  • особам, які не мають права на пенсію;
  • особам з інвалідністю (включаючи дітей).

"Які отримують пенсію або соціальну допомогу від держави меншу, ніж 3250 гривень на місяць та проживають у прифронтових регіонах Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської областей", - уточнили у відомстві.

28 липня 2025 року українцям повідомили, що проект додаткової грошової допомоги від ВПП ООН для пенсіонерів та осіб з інвалідністю було завершено.

"Цього місяця, у зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами, програму ВПП ООН завершено. Липневі виплати - останні в межах цієї програми", - наголосили в Мінсоцполітики.

Насамкінець громадянам розповіли, що у разі надходження додаткового фінансування програма може бути:

  • або відновлена;
  • або замінена на іншу форму допомоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні готують зміни до постанов щодо соціальних виплат, субсидій і компенсацій (зокрема для внутрішньо переміщених осіб - ВПО).

Крім того, ми пояснювали, якою є головна вимога для нарахування виплат ВПО й чи можуть переселенці знову отримати виплати після виїзду за кордон.

Читайте також про доплати до пенсії й тарифи з 1 серпня - що зміниться для українців.

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