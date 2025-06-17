ООН продовжила грошові виплати для українців: кому допомога прийде автоматично

Додаткові виплати для українських пенсіонерів і людей з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН продовжили до кінця липня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу неурядової організації World Food Programme (WFP) у Facebook.

Чи потрібно подавати заявку, щоб отримати гроші

Українцям розповіли, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН або World Food Programme), Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України продовжують підтримку найбільш вразливих верств населення.

Так, до кінця липня 2025 року було продовжено додаткові виплати для:

пенсіонерів;

осіб без права на пенсію;

людей з інвалідністю.

Уточнюється, що завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.

"Тим, хто підпадає під умови програми, ВПП перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень", - пояснили громадянам.

Наголошується, що подавати заявки чи реєструватися - не потрібно.

Ця допомога буде виплачена громадянам автоматично - тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати:

або на банківську карту;

або через "Укрпошту".

Публікація WFP (скриншот: facebook.com/WFPinUkraine)

Хто з українців має право на додаткові виплати

Згідно з інформацією прес-служби WFP, отримати допомогу від організації можуть пенсіонери, які:

отримують пенсію (з усіма доплатами) меншу за 3250 гривень на місяць;

не отримували жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій) з березня 2023 року;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях).

Хто з пенсіонерів має право на допомогу від ВПП ООН (інфографіка: facebook.com/WFPinUkraine)

Крім того, право на виплати мають особи, які:

не мають права на пенсію або є особами з інвалідністю;

мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю;

отримують державну соціальну допомогу меншу за 3250 гривень на місяць;

не отримують жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій);

проживають у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях (окрім тимчасово окупованих територій).

Хто ще має право на додаткові виплати від ВПП ООН (інфографіка: facebook.com/WFPinUkraine)