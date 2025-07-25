Субсидії, допомога ВПО та соціальні виплати: що планує змінити уряд України

В Україні готують зміни до постанов щодо соціальних виплат, субсидій і компенсацій. Проєкт стосується широкого переліку виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну, розроблений Міністерством соціальної політики.

Допомога ВПО

Одне з головних нововведень - продовження грошової допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ще на шість місяців.

Це стосується передусім тих переселенців, які належать до вразливих категорій населення. Крім того, будуть уточнені умови, за яких ВПО можуть і надалі отримувати таку допомогу.

Уточнення для отримання соцдопомоги

Зміниться порядок підтвердження перебування на обліку в центрі зайнятості для отримання соціальних виплат. Уряд вважає, що нинішні правила не стимулюють пошук роботи, а сприяють тіньовій зайнятості.

Нові вимоги покликані зробити допомогу більш адресною й залежною від реальних потреб переселенців.

Більше можливостей для оренди житла

Уряд планує розширити доступ до експериментального проєкту щодо субсидії на оренду житла. Йдеться про допомогу тим ВПО, які не змінюють регіон, а переїжджають у безпечніше місто в межах області.

Зміни охоплюють також правила надання субсидій на оплату комуналки, газу та пального в грошовій формі.

Пошук зниклих родичів

Окрема ініціатива стосується сприяння у пошуку та возз’єднанні родин, які втратили зв’язок через війну. Уповноважені організації, як-от ООН чи Червоний Хрест, зможуть допомагати у цьому за згодою ВПО.

Також у заяві на статус переселенця потрібно буде засвідчувати власноруч, що всі дані правдиві й повні.

Захист дітей-сиріт

Законодавці планують прибрати дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування з переліку осіб, які не можуть отримувати допомогу через наявність депозиту понад 100 тисяч гривень

Йдеться про дітей, які тимчасово або постійно проживають у родинах, прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.

Допомога військовим і нові обмеження для ВПО

Допомогу зможуть отримувати військовослужбовці, зокрема контрактники, які перебувають на тривалому лікуванні.

Також уточнять, як довго ВПО можуть перебувати за кордоном, не втрачаючи права на виплати. Додатково враховуватиметься площа житла на підконтрольній території, що є у власності переселенця.

Компенсації для закладів, які приймають переселенців

Зміни торкнуться й порядку компенсацій для установ, підприємств та ФОПів, які тимчасово розміщують ВПО. Компенсацію за комунальні послуги та паливо будуть нараховувати з урахуванням фактичного часу перебування людей.

Також планується оновити дані про переселенців, які тимчасово проживають у таких закладах.