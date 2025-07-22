Допомогу можуть скасувати: яка головна вимога для нарахування виплат ВПО

Допомогу на проживання можуть отримати лише найвразливіші категорії ВПО. Головна вимога - рівень доходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

Одна з найголовніших умов для нарахування виплат - це сукупний дохід сімей-переселенців. У розрахунку на одного члена сім'ї він має становити не більше 9 444 гривень. Якщо ж дохід більший, то переселенці втратять виплати.

У липні уряд продовжив нарахування допомоги для переселенців. Всім, хто вже отримує виплати, автоматично їх продовжили.

Розмір допомоги для ВПО:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисячі гривень;

для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Деякі переселенці можуть втратити грошову допомогу за інших умов. Це може статися після перевірки на відповідність критеріям для отримання виплат, а саме: