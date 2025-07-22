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Допомогу можуть скасувати: яка головна вимога для нарахування виплат ВПО

Київ, Вівторок 22 липня 2025 18:05
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Допомогу можуть скасувати: яка головна вимога для нарахування виплат ВПО Фото: ВПО в Україні отримують допомогу на проживання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Допомогу на проживання можуть отримати лише найвразливіші категорії ВПО. Головна вимога - рівень доходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

Одна з найголовніших умов для нарахування виплат - це сукупний дохід сімей-переселенців. У розрахунку на одного члена сім'ї він має становити не більше 9 444 гривень. Якщо ж дохід більший, то переселенці втратять виплати.

У липні уряд продовжив нарахування допомоги для переселенців. Всім, хто вже отримує виплати, автоматично їх продовжили.

Розмір допомоги для ВПО:

  • для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисячі гривень;
  • для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Деякі переселенці можуть втратити грошову допомогу за інших умов. Це може статися після перевірки на відповідність критеріям для отримання виплат, а саме:

  • якщо людина безперервно перебуває за кордоном понад 30 днів;
  • якщо людина сумарно за пів року перебуває за кордоном понад 60 днів;
  • якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів.

Раніше РБК-Україна розповідало, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть отримати допомогу на проживання.

Також переселенці у 2025 році можуть оформити субсидію на оренду житла, але є певні умови. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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