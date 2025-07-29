Последний платеж в июле: ООН сворачивает программу помощи для прифронтовых областей

Проект дополнительных выплат для пенсионеров и людей с инвалидностью от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Украине завершен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Что известно о проекте ООН и его закрытии

Украинцам напомнили, что с августа 2023 года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН):

объединили усилия;

запустили совместный проект для украинцев из самых уязвимых категорий.

Благодаря реализации этого проекта получать дополнительную финансовую поддержку могли люди из уязвимых категорий, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют низкие доходы;

не получают других денежных пособий от международных организаций.

"Ежемесячно примерно 390 тысяч украинцев получали около 219 миллионов гривен помощи - всего более 5 миллиардов гривен", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что эти выплаты предоставлялась:

пенсионерам;

лицам, которые не имеют права на пенсию;

лицам с инвалидностью (включая детей).

"Которые получают пенсию или социальную помощь от государства меньше, чем 3250 гривен в месяц и проживают в прифронтовых регионах Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей", - уточнили в ведомстве.

28 июля 2025 года украинцам сообщили, что проект дополнительной денежной помощи от ВПП ООН для пенсионеров и лиц с инвалидностью был завершен.

"В этом месяце, в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, программа ВПП ООН завершена. Июльские выплаты - последние в рамках этой программы", - отметили в Минсоцполитики.

Наконец гражданам рассказали, что в случае поступления дополнительного финансирования: