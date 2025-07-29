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Последний платеж в июле: ООН сворачивает программу помощи для прифронтовых областей

Вторник 29 июля 2025 13:34
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Последний платеж в июле: ООН сворачивает программу помощи для прифронтовых областей Проект денежной поддержки уязвимых категорий украинцев от ВПП ООН - завершен (фото: r2p.org.ua)
Автор: Ирина Костенко

Проект дополнительных выплат для пенсионеров и людей с инвалидностью от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Украине завершен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Что известно о проекте ООН и его закрытии

Украинцам напомнили, что с августа 2023 года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН):

  • объединили усилия;
  • запустили совместный проект для украинцев из самых уязвимых категорий.

Благодаря реализации этого проекта получать дополнительную финансовую поддержку могли люди из уязвимых категорий, которые:

  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
  • имеют низкие доходы;
  • не получают других денежных пособий от международных организаций.

"Ежемесячно примерно 390 тысяч украинцев получали около 219 миллионов гривен помощи - всего более 5 миллиардов гривен", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что эти выплаты предоставлялась:

  • пенсионерам;
  • лицам, которые не имеют права на пенсию;
  • лицам с инвалидностью (включая детей).

"Которые получают пенсию или социальную помощь от государства меньше, чем 3250 гривен в месяц и проживают в прифронтовых регионах Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей", - уточнили в ведомстве.

28 июля 2025 года украинцам сообщили, что проект дополнительной денежной помощи от ВПП ООН для пенсионеров и лиц с инвалидностью был завершен.

"В этом месяце, в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, программа ВПП ООН завершена. Июльские выплаты - последние в рамках этой программы", - отметили в Минсоцполитики.

Наконец гражданам рассказали, что в случае поступления дополнительного финансирования:

  • программа может быть восстановлена;
  • или заменена на другую форму помощи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине готовят многочисленные изменения в постановления по социальным выплатам, субсидиям и компенсациям (в том числе для внутренне перемещенных лиц - ВПЛ).

Кроме того, мы объясняли, какое главное требование для начисления выплат ВПЛ и могут ли переселенцы снова получить выплаты после выезда за границу.

Читайте также о доплатах к пенсии и тарифах с 1 августа - что изменится для украинцев.

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