Доплати до пенсії і тарифи з 1 серпня: що зміниться для українців

Серпень не принесе суттєвих змін у виплатах і тарифах на комуналку. Розміри пенсій та субсидій також залишатимуться стабільними. Водночас частина українців отримає додаткову грошову допомогу.

Більше про ситуацію з соцвиплатами й тарифами з 1 серпня – на РБК-Україна .

Головне:

Чи підвищать тариф на світло з 1 серпня?

Хто отримає доплату до пенсії?

Що відомо про додаткову виплату до Дня незалежності?

Які правила отримання субсидій у серпні?

Тарифи ЖКГ

Вартість комунальних послуг для українців у серпні не зміниться. Попри інформацію з мережі про підвищення тарифу на електроенергію, для населення не готують жодних підвищень.

Електроенергія

У наступному місяці дійсно зросте тариф на електричну енергію, але це стосується підприємств, а не побутових споживачів.

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 25 липня ухвалила рішення про підвищення максимального тарифу на електричну енергію для бізнесу (так звані прайс-кепи) у вечірні години приблизно в 1,6 рази.

Рішення набуде чинності 31 липня і дозволить імпортувати більше енергії в години пікового навантаження. Метою цього кроку також є мінімізація ризику відключень світла для споживачів та забезпечення стабільності енергосистеми.

Для населення ціна залишається фіксованою – 4,32 грн/кВт-год, а для власників двозонних лічильників – 2,16 грн/кВт-год у нічні години. Ці тарифи діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2025.

Холодна вода

Тариф на послуги холодного водопостачання та водовідведення залежить від місця проживання споживача.

У великих містах тарифи для водоканалів погоджуються НКРЕКП, і вони залишаються незмінними з початку повномасштабної війни, попри кілька спроб їх перегляду.

Фото: тариф на холодну воду у серпні не зміниться (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наприклад, у Києві тариф становить 30,38 грн за кубометр, у Львові – 25,88 грн за кубометр, у Харкові – 24,51 грн за кубометр, а у Дніпрі – 47,18 грн за кубометр. У невеликих населених пунктах рішення про тарифи ухвалює місцева влада, тому ціни можуть відрізнятися.

Газ

Більшість українських споживачів, які є абонентами "Нафтогазу", продовжать сплачувати за постачання природного газу за тарифним планом "Фіксований" – 7,96 грн за кубометр.

Компанія "Нафтогаз" запевнила, що цей тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2026, з урахуванням чинного мораторію на підвищення вартості природного газу.

Також варто додати, що тарифи на теплопостачання і гарячу воду "захищені" від підвищення мораторієм уряду на тлі війни.

Пенсії у серпні

Підвищення пенсій у серпні для всіх пенсіонерів не передбачено, оскільки раніше вже проведено всі заплановані індексації.

Однак пенсіонери, які досягли певного віку, отримають доплати. Виплата залежить від вікової категорії: особам віком 70-74 років – 300 грн, 75-79 років – 456 грн, 80 років і більше – 570 грн.

Надбавки нараховуються з дати народження людини. Така доплата надається, якщо сума пенсії не перевищує 10 340 грн.

Нагадаємо, щорічна індексація пенсій в Україні традиційно відбувається 1 березня, і у 2025 році вона проходила з коефіцієнтом 1,115, що збільшило виплати приблизно на 10%.

Фото: у серпні пенсіонери отримають вікові надбавки (Getty Images)

Додаткова виплата до Дня незалежності

У серпні уряд традиційно здійснює адресні виплати до Дня незалежності. Розмір допомоги становить від 450 до 3100 грн і залежить від статусу отримувача.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи отримають по 3100 грн, ІІ групи – 2900 грн, ІІІ – 2700 грн. Учасники бойових дій і постраждалі під час Революції Гідності – по 1000 грн.

Виплату 3100 грн також передбачено для тих, хто має виняткові заслуги перед державою. Колишні малолітні та неповнолітні в’язні нацистських таборів – по 1000 грн. Родини загиблих військовослужбовців – по 650 грн, учасники війни та вивезені на примусові роботи – по 450 грн.

Виплата нараховується автоматично пенсіонерам та людям з інвалідністю на рахунок отримання основної пенсії. Військовослужбовці отримують її через частину, де проходять службу.

Інші особи, які підпадають під визначені категорії, але не є пенсіонерами, мають подати заявку до ПФУ – до 1 серпня, крайній термін – 1 жовтня 2025.

Правила отримання субсидії

Розмір житлових субсидій у серпні 2025 не зміниться, оскільки діятимуть показники, визначені для неопалювального сезону. Наступний перегляд заплановано на жовтень, із початком опалювального періоду.

Фото: у серпні можна оформити субсидію на оплату послуг ЖКГ (Getty Images)

У більшості чинних одержувачів субсидії продовжуються автоматично. Однак ті, хто подає документи вперше або змінив склад домогосподарства, мають заповнити нову заяву та декларацію. В такому разі субсидію нарахують з серпня.

Це можна зробити онлайн через портал "Дія", вебресурси Пенсійного фонду, у ЦНАПах чи відділеннях ПФУ.

Зазначимо, що у липні були спрощені умови для призначення субсидій прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу – більше не враховується низка обмежень, наприклад заборгованість за комуналку або дитячі заощадження.

До того ж для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є додаткова можливість отримати субсидію – на оренду житла.

Вона розраховується на основі доходів родини, вартості оренди та кількості членів домогосподарства. Обов'язкова умова при оформленні – наявність договору оренди житлового приміщення.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації ПФУ та Міністерства соціальної політики, Урядового порталу, НКРЕКП, допис у Telegram голови підкомітету ВР з питань енергетичної безпеки Вікторії Гриб.