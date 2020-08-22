Зеленский дал новое интервью: основные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинскому телеканалу, в котором, в частности, рассказал о ситуации на Донбассе, переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы и нормандском формате. Основные заявления президента - в материале РБК-Украина.

О Донбассе

"Самый главный вызов для Украины - это война на Донбассе. Я недавно приехал с Донбасса. Приехав, ночевали с ребятами. Ты видишь, какие они украинцы, какие они искренние, мощные. Для меня, как президента, главная задача закончить войну" , - отметил он.

"Уже месяц сохраняется режим тишины. Боевых потерь нет. Я горжусь этим очень. Ежедневно мы получаем результат. Я радуюсь и верю, что это серьезный шаг вперед", - добавил Зеленский.

О ТКГ и нормандском формате

"Леонид Кучма работал профессионально, дипломатично. Что касается Леонида Кравчука и Витольда Фокина, этой парочки. Кравчук - один из лучших дипломатов. Он очень энергичный человек. Я вижу как он поднимает Минск. И, действительно, мы о многом договорились. Кравчук - это лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет. Что касается Фокина, важно видеть человека, который с Донбасса. Это правильный дипломатический баланс, который председательствует в ТКГ", - сказал он.

Вместе с тем, президент отметил, что не видит оснований для изменения места проведения заседаний ТКГ.

"Сейчас все проходит онлайн. От места не зависит вовсе. Слишком рано говорить об изменении города. Минск был предложен. Я не вижу содержания для изменения", - сказал он.

Зеленский также подтвердил встречу советников "нормандской четверки" 28 августа.

"Далее, договорились о встрече советников в нормандском формате, на конец августа, на 28 число. Далее будет встреча министров, далее - лидеров стран", - сказал Зеленский.

О коронавирусе и вакцине

"Covid показал, что мы можем возродить медицину, показал, что у нас есть очень профессиональные талантливые медики. И там, где мы можем, мы их поддержим, и финансово и технически. Но, в целом надо довести до конца реформу здравоохранения, чтобы у нас были не только профессионалы, но и условия для этих профессионалов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что коронавирус стал вызовом, из-за которого Украина понесла много экономических потерь.

"У нас заполненость (в больницах, - ред.) в некоторых областях более 50%. Это очень опасно. Относительно заполненности нашей техники - все есть. Но не выдержит то количество коек, и не выдержит количество специалистов ни второй, ни третьей волны (коронавируса - ред.), если она будет очень мощной", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина записана во все очереди на получение вакцины от коронавируса, но пока лекарств еще нет.

"Никто не знает четких сроков, когда будет та, или иная вакцина. Мы будем к этому готовы, но надо, чтобы какая-то страна сказала: вот вакцина, вакцина готова и мы вам ее передаем. Но пока, что это слова, разработки, обещания" - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине не было первой волны коронавируса.

"У нас в Украине реально первой волны не было... Мы первую волну просто ее сбили, она была в Европе, это с тем, что мы возвращали украинцев домой", - сказал Зеленский.

О Беларуси

"Очень не хотелось, чтобы хоть что-то повлияло на дружеские отношения с Беларусью", - отметил он.

Зеленский добавил, что нужно найти спокойный формат диалога с Беларусью.

"Самое главное - это отношения между народами, главнее, чем отношения между правлениями. Надо найти спокойный формат диалога, а не дубинками, извините. Надо найти формат диалога и выйти из того сложного положения в Беларуси", - сказал Зеленский.

О "Большой стройке"

Зеленский пообещал построить главные автомобильные маршруты до конца каденции.

"5 тысяч км дорог, так или иначе, мы построим. В следующем году мы построим в полтора раза больше дорог. Я уверен, что в течение моей каденции мы построим все главные маршруты. Такая амбициозная цель... Отдельно есть программа замков, замков Украины. Это в целом на западной Украине. Большая программа об историческом наследии", - сказал Зеленский.

О повышении минимальной зарплаты

Зеленский подтвердил намерение увеличить минимальную зарплату до 5 тысяч гривен уже в сентябре и до 6,5 тысяч в следующем году.

"Обязательно выдержит (бюджет, - ред.) ... Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 (тысяч гривен, - ред.). Опасно увеличивать в короткие сроки ... Я уверен, что кроме того, что людям будет легче, ничего не будет ", - сказал Зеленский.