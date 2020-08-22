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Президент заявил, что о смене места проведения заседаний ТКГ говорить пока рано

Киев, Суббота 22 августа 2020 12:35
Президент заявил, что о смене места проведения заседаний ТКГ говорить пока рано
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Пока все проходит в режиме онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о смене места проведения заседаний Трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) в переговорах по Донбассу говорить пока рано. При этом он не видит смысла в изменении города.

Об этом он заявил в интервью "Украина 24".

По словам главы государства, сейчас заседания проходят в режиме онлайн, поэтому от места это не зависит.

"Сейчас все проходит онлайн. От места не зависит вовсе. Слишком рано говорить об изменении города. Минск был предложен", - сказал президент.

Зеленский добавил, что не видит смысла в изменении Минска на другой город для заседаний ТКГ на фоне ситуации, которая сложилась в Беларуси.

"Я не вижу смысла для изменения (Минска, как площадки для переговоров ТКГ - ред.). Сейчас это не является приоритетным вопросом", - сказал он.

Отметим, в Беларуси после президентских выборов 9 августа вспыхнули протесты, которые охватили всю страну, но в основном столичный город Минск.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинская делегация в ТКГ возродила минское заседание.

Также РБК-Украина писало, что 19 августа на заседании ТКГ стороны согласовали четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования.

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