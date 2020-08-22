Зеленський дав нове інтерв'ю: основні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю українському телеканалу, в якому, зокрема, розповів про ситуацію на Донбасі, переговори в рамках Тристоронньої контантной групі і нормандському форматі. Основні заяви президента - в матеріалі РБК-Україна.

Про Донбас

"Найголовніший виклик для України - це війна на Донбасі. Я нещодавно приїхав з Донбасу. Приїхавши, ночували з хлопцями. Ти бачиш, які вони українці, які вони щирі, потужні. Війна на сході для мене, як президента, головне завдання закінчити війну", - зазначив він.

"Вже місяць зберігається режим тиші. Бойових втрат немає. Я пишаюся цим дуже. Щодня ми отримуємо результат. Я радію і вірю, що це серйозний крок вперед", - додав Зеленський.

Про ТКГ

"Леонід Кучма працював професійно, дипломатично. Що стосується Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна, цієї парочки. Кравчук - один з найкращих дипломатів. Він дуже енергійна людина. Я бачу як він піднімає Мінськ. і дійсно ми багато про що домовилися. Кравчук - це обличчя української дипломатії, кращого в нас немає. Що стосується Фокіна, важливо бачити людину, яка з Донбасу. Це правильний дипломатичний баланс, який головує в ТКГ", - сказав він.

Разом з тим, президент зазначив, що не бачить підстав для зміни місця проведення засідань ТКГ.

"Зараз все проходить онлайн. Від місця не залежить зовсім. Дуже рано говорити про зміну міста. Мінськ був запропонований. Я не бачу зміста для зміни", - сказав він.

Про коронавірус та вакцину

"Covid показав, що ми можемо відродити медицину, показав, що в нас є дуже професійні талановиті медики. І там, де ми можемо, ми їх підтримаємо, і фінансово і технічно. Але в цілому треба довести до кінця медичну реформу, щоб в нас були не тільки професіонали, а й умови для цих професіонали", - сказав Зеленський.

Він додав, що коронавірус став викликом, через який Україна зазнала багато економічних наслідків.

"У нас заповнення в деяких областях більше 50%. Це дуже небезпечно. Щодо заповненості нашої техніки - все є. Але не витримає кількість ліжок будь-яка, і не витримають кількість спеціалістів ні другої, ні третьої хвилі (коронавірусу - ред.), якщо вона буде дуже потужною", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що Україна записана в усі черги на отримання вакцини від коронавірусу, але наразі ліків ще немає.

"Ніхто не знає чітких термінів, коли буде та, чи інша вакцина. Ми будемо до цього готові, але треба, щоб якась країна сказала: ось вакцина, вакцина готова і ми вам її передаємо. Але поки, що це слова розробки, обіцянки", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні не було першої хвилі коронавірусу.

"У нас в Україні реально першої хвилі не було… Ми першу хвилю просто її збили, була вона в Європі, це з тим, що ми повертали українців додому", - сказав Зеленський.

Про Білорусь

"Дуже не хотілось, щоб хоть щось вплинуло на дружні відносини з Білоруссю. Спокійний формат діалогу і вийти з цього питання", - зазначив він.