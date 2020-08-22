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Зеленский о Кравчуке и Фокине в ТКГ: правильный дипломатический баланс

Киев, Суббота 22 августа 2020 12:21
Зеленский о Кравчуке и Фокине в ТКГ: правильный дипломатический баланс
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По словам президента, Леонид Кравчук один из лучших дипломатов

Бывший глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма работал профессионально, дипломатично. Что касается Леонида Кравчука - он один из лучших дипломатов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "Украина 24".

"Что касается Леонида Кравчука и Витольда Фокина, этой парочки. Кравчук очень энергичный человек. Я вижу, как он поднимает "Минск". И действительно мы много о чем договорились. Кравчук это лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет", - заявил он.

В свою очередь, Зеленский сказал, что в ТКГ важно видеть человека с Донбасса, поэтому в состав группы вошел Витольд Фокин.

"Это правильный дипломатический баланс, который председательствует в ТКГ", - заявил он.

Напомним, 18 августа Фокин вошел в состав ТКГ.

Кроме того, Леонид Кравчук рассказал, что Фокин будет заниматься налаживанием коммуникации между людьми, которые живут на оккупированной территории, и теми, кто вынужден был стать переселенцем.

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