Зеленский о Кравчуке и Фокине в ТКГ: правильный дипломатический баланс

По словам президента, Леонид Кравчук один из лучших дипломатов
Бывший глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма работал профессионально, дипломатично. Что касается Леонида Кравчука - он один из лучших дипломатов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "Украина 24".
"Что касается Леонида Кравчука и Витольда Фокина, этой парочки. Кравчук очень энергичный человек. Я вижу, как он поднимает "Минск". И действительно мы много о чем договорились. Кравчук это лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет", - заявил он.
В свою очередь, Зеленский сказал, что в ТКГ важно видеть человека с Донбасса, поэтому в состав группы вошел Витольд Фокин.
"Это правильный дипломатический баланс, который председательствует в ТКГ", - заявил он.
Напомним, 18 августа Фокин вошел в состав ТКГ.
Кроме того, Леонид Кравчук рассказал, что Фокин будет заниматься налаживанием коммуникации между людьми, которые живут на оккупированной территории, и теми, кто вынужден был стать переселенцем.