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Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки"

Суббота 22 августа 2020 12:48
Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Встреча советников должна состояться 28 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что советники "нормандской четверки" встретятся в конце августа. Встреча запланирована на 28 августа.

Об этом сообщил президент в интервью "Украина 24".

По его словам, после встречи советников, состоится встреча министров, а потом уже лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Дальше, договорились о встрече советников в нормандском формате, на конец августа, на 28 число. Дальше будет встреча министров, дальше - лидеров стран", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее о подготовке к встрече советников "нормандской четверки" заявляли в Российской Федерации; точной даты встречи в администрации российского президента не называли.

Добавим, встреча лидеров "нормандской четверки" должна зафиксировать успехи перемирия на Донбассе и позволит двигаться дальше для прекращения войны, говорил ранее президент Зеленский.

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