Зеленский о перемирии на Донбассе: серьезный шаг вперед

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Перемирие на Востоке Украины продолжается около месяца

Уже месяц на Донбассе сохраняется режим тишины, боевых потерь нет. Перемирие на Востоке Украины продолжается около месяца.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украина 24".

"Боевых потерь, боевых летальных исходов - нет. Я горжусь этим. Ежедневно мы получаем результаты. Я радуюсь и верю, что это серьезный шаг вперед", - заявил он.

Напомним, начало перемирия на Донбассе было оговорено на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Перемирие началось 27 июля.

Ранее сообщалось, что с начала перемирия наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.