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Зеленский о Беларуси: надо найти спокойный формат диалога, а не дубинками

Киев, Суббота 22 августа 2020 12:27
Зеленский о Беларуси: надо найти спокойный формат диалога, а не дубинками
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, это поможет найти выход из сложившейся ситуации в стране

Президент Украина Владимир Зеленский сообщил, как Беларусь должна найти спокойный формат диалога, чтобы выйти из сложного положения в стране.

Об этом он заявил в интервью "Украина 24".

"Самое главное - это отношения между народами, главнее, чем отношения между правлением. Надо найти спокойный формат диалога, не дубинками, извините. Надо найти формат диалога и выйти из того сложного положения в Беларуси", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений.

Отметим, по данным источника РБК-Украина, в Офисе украинского президента видят прямую связь между позицией Украины относительно белорусского конфликта и действиями России на Донбассе.

Кроме этого, Александр Лукашенко пригрозил Украине и ЕС ответственностью за "разжигание беспорядков".

Более подробно о ситуации в Беларуси читайте в материале РБК-Украина "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса".

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