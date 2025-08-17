Осінні тренди 2025: модні відтінки, які варто додати в гардероб уже зараз

Осінь ще не прийшла, але вже визначено головні кольори цього сезону. У тренді - теплі, глибокі та складні відтінки, які легко поєднувати між собою та інтегрувати в щоденні образи.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки Олени Шевченко розповідає, які кольори вибрати і як їх носити.

Гірчичний

Теплий, глибокий, насичений гірчичний - це ідеальне втілення осіннього затишку з характером. Він надає образу структури та енергії, чудово облагороджує зовнішність, особливо в похмурі дні.

Гірчичний має особливо ефектний вигляд на трикотажі, пальтах, светрах oversize або аксесуарах.

З чим носити

Комбінуйте з глибоким синім, коричневим, темно-зеленим, сірим, а також з бургунді для теплих монохромних образів. Якщо хочете спробувати щось несподіване - спробуйте з'єднати з салатовим або пиловим блакитним.

Бургунді

Безумовна класика осіннього сезону. Бургунді - це колір вишуканості, глибини та витонченості. Він пасує практично всім і додає образу емоційності. Ідеальний як у верхньому одязі, так і в сукнях, сумках або помаді.

З чим носити

Чудово працює з денімом, темно-синім, молочним, пісочним, бежевим, а також із гірчичним. Якщо ви хочете поєднати з літніми речами - додайте butter yellow для м'якого переходу між сезонами.

Пильно-блакитний

Приглушений, елегантний і спокійний. Цей відтінок - прекрасна альтернатива класичному світло-блакитному або сірому. Він ідеально підходить для базового гардероба з акцентом на легкість і витонченість.

З чим носити

Поєднуйте з бежевим, м'яким рожевим, білим, бургунді, гірчичним, а також з шоколадним - для м'яких, багатошарових образів. Ідеальний колір для пальт, штанів, сорочок або шовкових хусток.

Червоний

Головний колір осені 2025 року. Сміливий, драматичний, яскравий - справжня заява. Червоний у цьому сезоні не тільки в деталях, а й у total look'ах: сукні, пальта, костюми - все має право бути повністю червоним.

З чим носити

Гарний вигляд має з графітовим, бежевим, пиловим рожевим, шоколадним або індиго. Також можна поєднувати з пильним блакитним для цікавого колірного контрасту. Ідеальний для акцентів: червона помада, сумка або взуття.

Салатовий

Несподіваний, але дуже актуальний колір сезону. М'який варіант лайма, що надає образу свіжості навіть восени. Він додає драйву і добре поєднується з теплими, землистими тонами.

З чим носити

Ідеально поєднується з коричневим, бежевим, гірчичним, бургунді, м'яким блакитним, а також лавандовим для трендового пастельного міксу. Салатовий має гарний вигляд у верхньому одязі або як кольоровий акцент - наприклад, сумка або шарф.

Шоколадний

Складний, теплий, майже оксамитовий - саме так виглядає коричневий у сезоні осінь-2025. Він стає новою альтернативою чорному, додаючи образу глибини, але більш м'якої та вишуканої.

З чим носити

Комбінуйте з м'яким блакитним, салатовим, червоним, гірчичним, а також з лавандовим. Шоколадний відтінок чудово підходить для total look або як база для яскравих колірних акцентів.

Смарагдовий

Глибокий, насичений, розкішний. Цей колір надає образу дорогої нотки. Він має святковий вигляд, але водночас доречний у повсякденному одязі - особливо в аксесуарах або сукнях.

З чим носити

Поєднуйте з гірчичним, салатовим, butter yellow, коричневим. Також можна носити в парі з індиго або пильно-рожевим - для глибоких і нестандартних образів.

Темно-синій

Шляхетний і стриманий. Ідеальний для тих, хто шукає альтернативу чорному, але хоче залишити глибину і серйозність у кольорі. Indigo - це must-have для офісного гардероба і вечірніх лугів.

З чим носити

Чудово поєднується з білим, графітовим, бургунді, пиловим блакитним, бежевим і коричневим. Гарно виглядає на структурованих тканинах - костюмах, тренчах, пальтах.

Пильно-рожевий

Ніжний, але не наївний. Цей відтінок рожевого виглядає зрілим, витончено й універсально. Він надає м'якості, не втрачаючи глибини.

З чим носити

Ідеальний у комбінації з графітовим, червоним, бургунді, м'яким блакитним, бежевим. Гарно виглядає на трикотажі, костюмних тканинах, оксамиті.

Лавандовий

М'який, спокійний. Лавандовий ідеальний для тих, хто хоче зберегти літній настрій у холодному сезоні. Працює як у повсякденному гардеробі, так і в елегантних аутфітах.

З чим носити

Поєднуйте зі світлими бежевими (для ніжності), м'яким блакитним (для гармонії), пильно-рожевим (для пастельного настрою), а також із салатовим - якщо хочете створити несподіване, але актуальне комбо. Лавандовий добре "грає" на трикотажі, шовку і костюмних тканинах.