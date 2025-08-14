Міні, жилет і яскрава сумочка: модний образ Лілії Ребрик, який варто повторити

Лілія Ребрик продемонструвала стильний літній лук, у якому ідеально поєднуються комфорт і актуальні тренди 2025 року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Лілія Ребрик

Телеведуча та акторка слідкує за модними трендами та часто демонструє в мережі стильні образи, які можна взяти собі на замітку.

Цього разу Лілія вибрала легкий та елегантний літній образ, який можна схарактеризувати як кежуал-шик.

Топ

Чорна майка-топ без рукавів. Це базова річ, яка є основою багатьох образів на літо.

Костюмний жилет

Подовжений жилет білого кольору, одягнений поверх топа. Він має V-подібний виріз і створює вертикальну лінію, що візуально витягує силует. Жилет виконаний з легкої тканини, яка ідеально підходить для теплої погоди.

Спідниця

Коротка спідниця білого кольору. Вона має асиметричний крій, що надає образу динамічності та сучасності.

Взуття

Босоніжки кремового відтінку на стійких невисоких підборах. Це практичний і зручний варіант для прогулянок.

Аксесуари

На шиї Лілія носить ланцюжок з підвіскою, а через плече перекинута маленька червона сумочка на тонкому ремінці. Сумочка є акцентною деталлю, яка робить образ більш виразним.

Образ Лілії Ребрик на цьому фото виглядає свіжим, стильним і практичним. Він ідеально підходить для повсякденних прогулянок і поєднує комфорт та елегантність.

Лілія Ребрик показала стильний лук (скриншот)

Які тренди 2025 року є в образі Ребрик

Асиметричний крій

Тренд: асиметрія в одязі - один з головних акцентів сезону.

Біла мініспідниця має асиметричний крій, що додає динаміки, візуального інтересу і легкого драматизму образу.

Чому це модно: асиметрія порушує "правильну" геометрію і надає речам сучасного вигляду.

Біла база з кольоровим акцентом

Тренд: монохромні образи у світлих відтінках (особливо білий + кремовий) - тренд літнього сезону. Їх часто поєднують з яскравими аксесуарами.

Білий жилет, біла спідниця і світле взуття створюють чистий, свіжий total-look. Акцентна червона сумочка додає виразності.

Чому це модно: контрастні деталі на тлі спокійної основи мають ефектний і сучасний вигляд, ідеально підходять для літніх образів.

Ребрик показала, з чим носити міні (скриншот)

Костюмний жилет як елемент верхнього шару

Тренд: жилети (особливо подовжені, структуровані або легкі літні) - маст-хев сезону.

Подовжений білий жилет надає образу витонченості та витягує силует.

Чому це модно: Жилети легко комбінуються з базовими речами та підходять як для міського, так і для стилю відпочинку.

Довжина міні

Тренд: повернення мініспідниць триває вже кілька сезонів поспіль.

Стильна, але не зухвала мініспідниця - це поєднання легкості та жіночності.

Чому це модно: міні - це про свободу, впевненість у собі та літню грайливість.

Акцентні аксесуари

Тренд: яскраві мінісумки або кросбоді в насичених кольорах - тренд, який триває вже кілька сезонів.

Червона сумочка на контрасті з білим вбранням створює точку фокусування.

Чому це модно: один яскравий аксесуар "оживляє" образ і демонструє знання модних правил.

Лілія Ребрик з донькою (скриншот)