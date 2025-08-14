ua en ru
Етно і бохо: Белла Хадід показала сукню з унікальною вишивкою

Четвер 14 серпня 2025 20:31
Етно і бохо: Белла Хадід показала сукню з унікальною вишивкою Белла Хадід (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Американська супермодель Белла Хадід знову опинилася в центрі уваги модного світу - цього разу завдяки унікальній сукні, яка поєднує мистецтво, етніку та авангард.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Яку сукню вибрала Белла Хадід

На нових фото модель постала у білосніжному вбранні, щедро оздобленому кольоровою вишивкою, що відсилає до традиційних палестинських орнаментів.

"Це витвір мистецтва", - написала вона у дописі.

Як зазначила сама Белла, сукня створена молодою палестинською художницею та дизайнеркою, і є не просто предметом одягу, а справжнім витвором мистецтва.

Образ має символічне значення: через моду модель підтримує палестинську культуру та висловлює повагу до власного коріння - її батько, Мохамед Хадід, є палестинцем.

Етно і бохо: Белла Хадід показала сукню з унікальною вишивкоюБелла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Дизайн сукні

Фасон: комірець поло, виріз у зоні декольте, оздоблений ґудзиками, відкрита спина, високий розріз на спідниці, що оголює ногу - силует виглядає витончено.

Матеріал: легка біла тканина, що контрастує з яскравими вишивками.

Оздоблення: кольорові орнаменти й символи, подібні до елементів палестинської вишивки, створюють глибокий етнічний наратив.

Аксесуари: золотий пояс і браслети на обох руках доповнюють образ, додаючи йому богемної розкоші.

Стиль

Бохо-шик: натуральна тканина, етнічні мотиви, ручна вишивка - все це ознаки богемного стилю.

Етнічний стиль: вишивка й орнаменти відсилають до палестинських культурних кодів, що робить сукню не просто трендовим елементом, а носієм спадщини.

Авангард / авторський дизайн: як витвір мистецтва, сукня виходить за межі функціонального одягу, стаючи маніфестом культури через моду.

Етно і бохо: Белла Хадід показала сукню з унікальною вишивкоюБелла Хадід показала модну сукню (фото: instagram.com/bellahadid)

Символізм та значення

Цей образ Белли Хадід - не лише про стиль. Це - естетична заява з глибоким підтекстом, що поєднує елегантність, етнічну ідентичність і соціальну позицію.

У часи, коли мода дедалі частіше стає каналом для важливих меседжів, подібні вбрання - це більше, ніж просто красиві речі. Це голос культури.

