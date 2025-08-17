ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчас

Воскресенье 17 августа 2025 14:30
UA EN RU
Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчас Трендовые цвета на осень 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Елена Шевченко

Осень еще не пришла, но уже определены главные цвета этого сезона. В тренде - теплые, глубокие и сложные оттенки, которые легко сочетать между собой и интегрировать в ежедневные образы.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко рассказывает, какие цвета выбрать и как их носить.

Горчичный

Теплый, глубокий, насыщенный горчичный - это идеальное воплощение осеннего уюта с характером. Он придает образу структуры и энергии, прекрасно облагораживает внешность, особенно в пасмурные дни.

Горчичный выглядит особенно эффектно на трикотаже, пальто, свитерах oversize или аксессуарах.

С чем носить

Комбинируйте с глубоким синим, коричневым, темно-зеленым, серым, а также с бургунди для теплых монохромных образов. Если хотите попробовать что-то неожиданное - попытайтесь соединить с салатовым или пыльным голубым.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасСамые модные оттенки осени 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Бургунди

Безусловная классика осеннего сезона. Бургунди - это цвет изысканности, глубины и изящества. Он подходит практически всем и придает образу эмоциональности. Идеален как в верхней одежде, так и в платьях, сумках или помаде.

С чем носить

Прекрасно работает с денимом, темно-синим, молочным, песочным, бежевым, а также с горчичным. Если вы хотите соединить с летними вещами - добавьте butter yellow для мягкого перехода между сезонами.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасБургунди на осень 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пыльно-голубой

Приглушенный, элегантный и спокойный. Этот оттенок - прекрасная альтернатива классическому светло-голубому или серому. Он идеально подходит для базового гардероба с акцентом на легкость и утонченность.

С чем носить

Сочетайте с бежевым, мягким розовым, белым, бургунди, горчичным, а также с шоколадным - для мягких, многослойных образов. Идеальный цвет для пальто, брюк, рубашек или шелковых платков.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасГолубой цвет также в трендах (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Красный

Главный цвет осени 2025 года. Смелый, драматический, яркий - настоящее заявление. Красный в этом сезоне не только в деталях, но и в total look'ах: платья, пальто, костюмы - все имеет право быть полностью красным.

С чем носить

Хорошо смотрится с графитовым, бежевым, пылевым розовым, шоколадным или индиго. Также можно совмещать с бдительным голубым для интересного цветового контраста. Идеален для акцентов: красная помада, сумка или обувь.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасКрасный оттенок (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Салатовый

Неожиданный, но очень актуальный цвет сезона. Мягкий вариант лайма, придающий образу свежести даже осенью. Он добавляет драйва и хорошо сочетается с более теплыми, землистыми тонами.

С чем носить

Идеально сочетается с коричневым, бежевым, горчичным, бургунди, мягким голубым, а также лавандовым для трендового пастельного микса. Салатовый хорошо смотрится в верхней одежде или как цветной акцент - например, сумка или шарф.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасСамые модные оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шоколадный

Сложный, теплый, почти бархатный - именно так выглядит коричневый в сезоне осень-2025. Он становится новой альтернативой черному, добавляя образ глубины, но более мягкой и изысканной.

С чем носить

Комбинируйте с мягким голубым, салатовым, красным, горчичным, а также с лавандовым. Шоколадный оттенок отлично подходит для total look или как база для ярких цветовых акцентов.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасСамые модные оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Изумрудный

Глубокий, насыщенный, роскошный. Этот цвет придает образу дорогостоящей нотки. Он выглядит празднично, но в то же время уместно в повседневной одежде - особенно в аксессуарах или платьях.

С чем носить

Сочетайте с горчичным, салатовым, butter yellow, коричневым. Также можно носить в паре с индиго или бдительно-розовым - для глубоких и нестандартных образов.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасТрендовые оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Темно-синий

Благородный и сдержанный. Идеален для тех, кто ищет альтернативу черному, но хочет оставить глубину и серьезность в цвете. Indigo - это must-have для офисного гардероба и вечерних лугов.

С чем носить

Прекрасно сочетается с белым, графитовым, бургунди, пыльным голубым, бежевым и коричневым. Хорошо смотрится на структурированных тканях – костюмах, тренчах, пальто.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасТрендовые оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пыльно-розовый

Нежный, но не наивный. Этот оттенок розового выглядит зрелым, изящно и универсально. Он придает мягкость, не теряя глубины.

С чем носить

Идеален в комбинации с графитовым, красным, бургунди, мягким голубым, бежевым. Хорошо смотрится на трикотаже, костюмных тканях, бархате.

Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчасТрендовые оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Лавандовый

Мягкий, спокойный, освежающий. Лавандовый идеален для тех, кто хочет сохранить летнее настроение в холодном сезоне. Работает как в повседневном гардеробе, так и в элегантных аутфитах.

С чем носить

Сочетайте со светлыми бежевыми (для нежности), мягким голубым (для гармонии), пыльно- розовым (для пастельного настроения), а также с салатовым - если хотите создать неожиданное, но актуальное комбо. Лавандовый хорошо "играет" на трикотаже, шелке и костюмных тканях.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия