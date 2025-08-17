Осенние тренды 2025: модные оттенки, которые следует добавить в гардероб уже сейчас

Осень еще не пришла, но уже определены главные цвета этого сезона. В тренде - теплые, глубокие и сложные оттенки, которые легко сочетать между собой и интегрировать в ежедневные образы.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко рассказывает, какие цвета выбрать и как их носить.

Горчичный

Теплый, глубокий, насыщенный горчичный - это идеальное воплощение осеннего уюта с характером. Он придает образу структуры и энергии, прекрасно облагораживает внешность, особенно в пасмурные дни.

Горчичный выглядит особенно эффектно на трикотаже, пальто, свитерах oversize или аксессуарах.

С чем носить

Комбинируйте с глубоким синим, коричневым, темно-зеленым, серым, а также с бургунди для теплых монохромных образов. Если хотите попробовать что-то неожиданное - попытайтесь соединить с салатовым или пыльным голубым.

Самые модные оттенки осени 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Бургунди

Безусловная классика осеннего сезона. Бургунди - это цвет изысканности, глубины и изящества. Он подходит практически всем и придает образу эмоциональности. Идеален как в верхней одежде, так и в платьях, сумках или помаде.

С чем носить

Прекрасно работает с денимом, темно-синим, молочным, песочным, бежевым, а также с горчичным. Если вы хотите соединить с летними вещами - добавьте butter yellow для мягкого перехода между сезонами.

Бургунди на осень 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пыльно-голубой

Приглушенный, элегантный и спокойный. Этот оттенок - прекрасная альтернатива классическому светло-голубому или серому. Он идеально подходит для базового гардероба с акцентом на легкость и утонченность.

С чем носить

Сочетайте с бежевым, мягким розовым, белым, бургунди, горчичным, а также с шоколадным - для мягких, многослойных образов. Идеальный цвет для пальто, брюк, рубашек или шелковых платков.

Голубой цвет также в трендах (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Красный

Главный цвет осени 2025 года. Смелый, драматический, яркий - настоящее заявление. Красный в этом сезоне не только в деталях, но и в total look'ах: платья, пальто, костюмы - все имеет право быть полностью красным.

С чем носить

Хорошо смотрится с графитовым, бежевым, пылевым розовым, шоколадным или индиго. Также можно совмещать с бдительным голубым для интересного цветового контраста. Идеален для акцентов: красная помада, сумка или обувь.

Красный оттенок (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Салатовый

Неожиданный, но очень актуальный цвет сезона. Мягкий вариант лайма, придающий образу свежести даже осенью. Он добавляет драйва и хорошо сочетается с более теплыми, землистыми тонами.

С чем носить

Идеально сочетается с коричневым, бежевым, горчичным, бургунди, мягким голубым, а также лавандовым для трендового пастельного микса. Салатовый хорошо смотрится в верхней одежде или как цветной акцент - например, сумка или шарф.

Самые модные оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шоколадный

Сложный, теплый, почти бархатный - именно так выглядит коричневый в сезоне осень-2025. Он становится новой альтернативой черному, добавляя образ глубины, но более мягкой и изысканной.

С чем носить

Комбинируйте с мягким голубым, салатовым, красным, горчичным, а также с лавандовым. Шоколадный оттенок отлично подходит для total look или как база для ярких цветовых акцентов.

Самые модные оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Изумрудный

Глубокий, насыщенный, роскошный. Этот цвет придает образу дорогостоящей нотки. Он выглядит празднично, но в то же время уместно в повседневной одежде - особенно в аксессуарах или платьях.

С чем носить

Сочетайте с горчичным, салатовым, butter yellow, коричневым. Также можно носить в паре с индиго или бдительно-розовым - для глубоких и нестандартных образов.

Трендовые оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Темно-синий

Благородный и сдержанный. Идеален для тех, кто ищет альтернативу черному, но хочет оставить глубину и серьезность в цвете. Indigo - это must-have для офисного гардероба и вечерних лугов.

С чем носить

Прекрасно сочетается с белым, графитовым, бургунди, пыльным голубым, бежевым и коричневым. Хорошо смотрится на структурированных тканях – костюмах, тренчах, пальто.

Трендовые оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пыльно-розовый

Нежный, но не наивный. Этот оттенок розового выглядит зрелым, изящно и универсально. Он придает мягкость, не теряя глубины.

С чем носить

Идеален в комбинации с графитовым, красным, бургунди, мягким голубым, бежевым. Хорошо смотрится на трикотаже, костюмных тканях, бархате.

Трендовые оттенки осени (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Лавандовый

Мягкий, спокойный, освежающий. Лавандовый идеален для тех, кто хочет сохранить летнее настроение в холодном сезоне. Работает как в повседневном гардеробе, так и в элегантных аутфитах.

С чем носить

Сочетайте со светлыми бежевыми (для нежности), мягким голубым (для гармонии), пыльно- розовым (для пастельного настроения), а также с салатовым - если хотите создать неожиданное, но актуальное комбо. Лавандовый хорошо "играет" на трикотаже, шелке и костюмных тканях.