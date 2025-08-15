ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Альтернатива джинсовим шортам: які моделі вибирають модниці цього літа

П'ятниця 15 серпня 2025 07:15
UA EN RU
Альтернатива джинсовим шортам: які моделі вибирають модниці цього літа Які шорти в тренді влітку 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Цього літа джинсові шорти поступаються місцем більш стильним і різноманітним варіантам. Модниці все частіше звертають увагу на комфорт і оригінальність, вибираючи нові трендові рішення для спекотної погоди.

Які шорти вибрати, щоб виглядати стильно, розповідає РБК-Україна.

Костюми з шортами

Ділові костюми з шортами - ідеальний варіант для тих, хто хоче мати стильний вигляд і водночас почуватися комфортно. Вільний крій і легкі тканини створюють відчуття легкості, а стильний жакет додає образу елегантності.

Вибирайте класичний піджак і шорти-бермуди з високою посадкою та широкими штанинами. Доповніть лук босоніжками на невеликих підборах і стильною сумкою.

Альтернатива джинсовим шортам: які моделі вибирають модниці цього літаВаріант з шортами з костюмної тканини (фото: instagram.com/sylviemus_)

Яскраві нейлонові шорти

Нейлонові шорти яскравих відтінків повертаються в моду як сміливий і яскравий акцент у гардеробі. Вони ідеально підходять для активних днів і поєднуються з простими топами й кросівками.

Наприклад, зробіть яскраво-рожеві шорти головним акцентом образу. Додайте футболку ніжно-рожевого відтінку і помаранчеві балетки. Помаранчевий колір відмінно контрастує з рожевими відтінками одягу, роблячи весь образ більш виразним.

Альтернатива джинсовим шортам: які моделі вибирають модниці цього літаШорти на кожен день (фото: instagram.com/olympiamarie)

Атласні шорти з мереживною обробкою

Атласні шорти з мереживною обробкою - вибір для вечірніх прогулянок і особливих випадків. Їхній блискучий матеріал і ніжний декор надають жіночності та вишуканості.

Цей тренд сезону обирають сміливі модниці. Поєднувати шорти в піжамному стилі можна з об'ємними светрами та вітрівками, а також як відкритим, так і закритим взуттям.

Альтернатива джинсовим шортам: які моделі вибирають модниці цього літаПіжамні шорти в тренді (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Білі лляні шорти

Білі лляні шорти - класика літа, яка не виходить з моди. Вони відмінно підходять для повсякденного носіння, особливо в спеку, завдяки своїй тканині, що "дихає".

Наприклад, вибирайте шорти-бермуди білого кольору з високою посадкою і широкими штанинами, поясом на гумці або зав'язках, а також кишенями. Доповнити їх можна топом або майкою і кардиганом з напівпрозорої тканини.

Альтернатива джинсовим шортам: які моделі вибирають модниці цього літаБілі шорти з льону (фото: instagram.com/devapollon)

Вас також може зацікавити

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Sylvie Mus, Olympia Gayot, Eliza Grace Huber, Devin Apollon.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія