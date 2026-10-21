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Осінні канікули в Луцьку розпочнуться раніше: скільки днів відпочиватимуть школярі

18:28 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Осінні канікули у школах Луцької громади вирішили розпочати дещо раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського у Facebook.

Коли стартують канікули та як довго триватимуть

Посадовець розповів, що осінні канікули у школах Луцької громади розпочнуться раніше.

Відповідне рішення, за його словами, вже було узгоджене:

  • з керівниками закладів освіти;
  • з педагогічними колективами.

Разумовський уточнив, що дати відпочинку для учнів вирішили змінити з огляду на:

Він повідомив, що згідно з ухваленим рішенням, канікули для школярів стартують вже у четвер, 22 жовтня.

Повернуться ж діти до навчання на початку наступного місяця - у понеділок, 2 листопада.

Отже, в цілому учні громади будуть відпочивати від шкіл впродовж 11 днів.

"Бажаємо всім спокійних і безпечних канікул", - наголосив секретар Луцької міської ради.

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Чи будуть працювати під час канікул дитячі садочки

"Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичному режимі", - повідомив Разумовський.

Тобто "батьки, які мають таку потребу, зможуть приводити дітей до садочків".

"Також додатково перевіримо стан укриттів у закладі дошкільної освіти №40 та музичній школі №3, щоб за потреби покращити умови перебування дітей під час повітряних тривог", - поділився посадовець.

Публікація Андрія Разумовського щодо канікул і роботи садочків (скриншот: facebook.com/razumovskyyandrey)

Насамкінець він подякував усім батькам за розуміння ситуації.

"У цей непростий час важливо враховувати потреби громади та дбати про безпеку дітей", - підсумував секретар Луцької міської ради

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