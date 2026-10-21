Осенние каникулы в Луцке начнутся раньше: сколько дней будут отдыхать школьники

Когда стартуют каникулы и как долго будут длиться

Чиновник рассказал, что осенние каникулы в школах Луцкой громады начнутся раньше.

Соответствующее решение, по его словам, уже было согласовано:

с руководителями учебных заведений;

с педагогическими коллективами

Разумовский уточнил, что даты отдыха для учеников решили изменить с учетом:

ситуации с безопасностью;

многочисленных обращений родителей.

Он сообщил, что согласно принятому решению, каникулы для школьников стартуют уже в четверг, 22 октября.

Вернутся же дети к обучению в начале следующего месяца - в понедельник, 2 ноября.

Следовательно, в целом ученики громады будут отдыхать от школ в течение 11 дней.

"Желаем всем спокойных и безопасных каникул", - подчеркнул секретарь Луцкого городского совета.

Читайте также: За всю войну город не подвергался таким атакам: какая ситуация в Луцке после налета дронов

Будут ли работать во время каникул детские садики

"Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме", - сообщил Разумовский.

То есть "родители, имеющие такую необходимость, смогут приводить детей в садики".

"Также дополнительно проверим состояние укрытий в заведении дошкольного образования №40 и музыкальной школе №3, чтобы при необходимости улучшить условия пребывания детей во время воздушных тревог", - поделился чиновник.

Публикация Андрея Разумовского насчет каникул и работы садиков (скриншот: facebook.com/razumovskyyandrey)

В заключение он поблагодарил всех родителей за понимание ситуации.

"В это непростое время важно учитывать потребности громады и заботиться о безопасности детей", - подытожил секретарь Луцкого городского совета.