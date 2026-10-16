Може не бути 24 години: у міськраді Луцька пояснили ситуацію з електроенергією та водою
Ситуація в Луцьку з електропостачанням після ворожих атак залишається складною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського у Facebook.
Ситуація з електропостачанням в Луцьку
Посадовець розповів, що в Луцьку - "складна друга доба". Стабільне електропостачання в місті - наразі відсутнє.
"Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять. Але я думаю, що треба готуватися на 24 години щонайменше. Щоб бути готовими", - зауважив він.
Якщо електропостачання повернуть раніше, за словами Разумовського, буде добре. Але все ж таки місцевим мешканцям варто підготуватись і до іншого сценарію.
Читайте також: У Луцьку почалися перебої зі світлом та водою після атаки РФ
Що відбувається в місті з водопостачанням
Система водовідведення (каналізаційні стоки), за даними секретаря міськради, працює. Воду подають до всіх об'єктів.
Однак через відсутність електроенергії тиск у мережі - знижений.
Через це мешканці багатоповерхових будинків (вище 2-3 поверхів) можуть залишатися без води.
Разумовський порадив містянам звертатися до сусідів або голів ОСББ, щоб дізнатися про можливість набрати воду з кранів на нижніх поверхах будинків.
Чи працюють комунальні заклади й транспорт
Секретар Луцької міської ради повідомив, що школи, лікарні, котельні, водоканал та інші комунальні служби продовжують роботу завдяки генераторам.
"Якщо ситуація не покращиться, будемо запускати "пункти незламності", - визнав він.
Тим часом електротранспорт міста поки що не курсує. Рух тролейбусів відновлять після повернення електропостачання.
Нагадаємо, вночі 16 жовтня РФ вкотре вдарила дронами по енергооб'єктах у кількох областях України. В низці регіонів почалися аварійні відключення світла.
Луцьк повністю залишився без електрики, а Ковель - ще й без води (через знеструмлення насосної станції).
Тим часом у Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря.