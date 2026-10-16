За всю війну місто не зазнавало таких атак: яка ситуація у Луцьку після нальоту дронів

– Яка зараз ситуація у Луцьку після сьогоднішніх атак РФ?

– В обід у нас була оперативна нарада з усіма керівниками комунальних закладів, під час якої нам повідомили, що одна підстанція вже відновлена. Тому частина міста має електропостачання. Протягом кількох годин, надіємось до сьомої вечора, а може й раніше, інші частини теж будуть зі світлом.

Наш водоканал зараз працює на генераторах: є і видача води під малим тиском, і робота каналізаційних насосних станцій, щоб забезпечити функціонування закладів медицини і освіти.

Оскільки зараз світло частково відновилось, то ситуація з водопостачанням теж покращилась Через низький тиск вода не в усіх була на другому-третьому поверхах. Якщо такі випадки повторяться, можливо даватимемо воду по різних районах, щоб люди мали можливість запастись.

Андрій Разумовський – секретар Луцької міської ради (фото надала Луцька міськрада)

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– Чи нема паніки в місті, бо у мережі вже ширяться відео із чергами на АЗС і як люди масово скуповують бутильовану воду?

– Я попередньо звернувся до всіх лучан, щоб вони підготувалися до того, що світла може не бути 24 години. Але у ЗМІ це подали: що знеструмлення триватиме щонайменше 24 години.

Ми записали повторне звернення, що світло може відновитися вже за годину, але треба бути готовим до різних ситуацій: краще мати заряджені павербанки і розуміти, що знову може щось трапитись. Сьогодні другий день масованих обстрілів Луцька. Мабуть, за весь час війни місто не зазнавало таких атак.

– Чи є у вас інформація щодо ймовірного витоку аміаку після обстрілу підприємства в регіоні?

– Інформація про витік неправдива. Сільський голова передчасно зробив таку заяву.

– Через посилення обстрілів Луцька яким буде формат навчання у школах, дитсадках і вишах?

– На оперативній нараді декілька днів тому ми ухвалили рішення про гібридний формат, оскільки частина батьків все-таки хочуть, щоб діти ходили до школи. Грубо кажучи, позавчора очно навчались десь 50%.

Сьогодні через відсутнє електропостачання у садочках і школах було 10% дітей. Якщо ситуація стабілізується, то будемо продовжувати навчання в гібридному форматі. Якщо ні – всіх переведемо на дистанційну форму.

– Чи достатня кількість укриттів у навчальних закладах?

– Майже всі заклади освіти, включаючи дошкільні, забезпечені нормальними укриттями. Є декілька закладів в ОТГ, де не вистачає місць в укриттях, їх одразу перевели на дистанційне навчання.

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– Чи готовий Луцьк до тривалих відключень світла, води і тепла цієї зими?

– У нас є генератори, якийсь час ми можемо організовувати видачу воду. Маємо різні варіанти по опаленню, зокрема модульні котельні. Ще є деякі речі, про які не варто заявляти публічно.

Не можемо бути готові до геть всього, якщо взагалі нічого не буде. А при бажанні, думаю, ворог можна створити нам багато складнощів. У тому, що залежить від нас, ми готові на 99%

– Скільки "пунктів незламності" ви готові розгорнути в разі потреби?

– У нас є багато місць, де ми готові до розгортання "пунктів незламності". Це і заклади освіти, і заклади медицини, наші старостати. У нас є генератори, передбачені чай, кава. Деякі заклади освіти вже сьогодні так працюють. Тому в кого є потреба, можуть прийти зарядити телефон, заварити кашу.

Але оскільки в нас тепла погода, то вказівок до розгортання "пунктів незламності" ми ще не давали. Опалювальний сезон також розпочнемо, коли більше як три дні температура буде нижче 8 градусів.

– Як зараз працює бізнес під час тривог?

– Заправки під час тривог закриті. Кафе, магазини певно теж би не мали працювати, бо це небезпечно, але людям треба щось купувати. Зараз під час тривог слід бути дуже обережними із супермаркетами і великими магазинами. Бачимо, що останніми днями відбувається і в нас, і в сусідніх областях – от в Рівному в ТРЦ "Екватор" влучили.

– Як місто допомагає людям, які постраждали під час обстрілів?

– На жаль, у нас є загиблі , їхнім родинам будемо надавати фінансову і психологічну допомогу. Є декілька пошкоджених квартир і будинків, ми все описуємо і допомагатимемо у їхньому відновленні. Кошти на це передбачені у бюджеті.

– Які рішення міська влада планує ухвалити найближчим часом, щоб посилити захист жителів?

– Сьогодні вже обговорили з головою військово-цивільної адміністрації Романом Романюком можливість встановлення мобільних укриттів. У центральній частині міста є локації, від яких або далеко йти до укриттів або люди можуть не знати про них.

Також у старостатах є деякі місця зі скупченням людей. Там ніколи нічого не прилітало, але має бути місце, де люди могли б почувати себе у безпеці. Зараз ми шукаємо, хто нам може терміново поставити декілька мобільних укриттів.

Тому ми активно працюємо й готові до будь-яких викликів. Водночас зараз важливо підтримувати одне одного і запастися терпінням, бо живемо в умовах повномасштабної війни.