ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Осінь не здається: де в Україні завтра буде найтепліше й чи чекати дощів

Четвер 06 листопада 2025 15:26
UA EN RU
Осінь не здається: де в Україні завтра буде найтепліше й чи чекати дощів Завтра в Україні буде "красива" осіння погода (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні завтра очікується по-осінньому "красивою" й залежатиме від впливу антициклону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чи варто чекати дощів і де в Україні буде найтепліше

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні завтра - в п'ятницю, 7 листопада - буде "красивою".

"Така типова картинна осінь", - повідомила Діденко.

Вона пояснила, що йдеться про:

  • тумани;
  • килими з жовтого листя;
  • вплив антициклону.

Так, за її прогнозом, опадів очікувати не варто. Буде достатньо тепло.

Подекуди - якщо не впадуть тумани - може бути навіть сонячно.

Температура повітря вночі очікується близько +2+8 градусів за Цельсієм.

Тим часом вдень стовпчики термометрів піднімуться:

  • в середньому по Україні - до +10+14 градусів;
  • на півдні - до 16 градусів вище нуля.

У Києві впродовж 7 листопада опади також малоймовірні. Вночі та вранці - туман.

Максимальна температура повітря - близько 10-11 градусів за Цельсієм.

"Похолоднішає 11-12 листопада. Але до зими ще далеко", - підсумувала Діденко.

Осінь не здається: де в Україні завтра буде найтепліше й чи чекати дощівПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні та поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом на останній місяць осені.

Очікується, що середня місячна температура може бути на рівні 1,6-7,5 градуса тепла.

"Що на 1,0-2,0 градуси вище за норму, а в східних областях - норма", - зауважили в УкрГМЦ.

Крім того, місячна кількість опадів передбачається в середньому близько 34-77 мм, а у Карпатах місцями - 100 мм (що в межах 80-100% норми).

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог Осінь
Новини
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України