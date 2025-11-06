Осінь не здається: де в Україні завтра буде найтепліше й чи чекати дощів
Погода в Україні завтра очікується по-осінньому "красивою" й залежатиме від впливу антициклону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Чи варто чекати дощів і де в Україні буде найтепліше
Згідно з інформацією експерта, погода в Україні завтра - в п'ятницю, 7 листопада - буде "красивою".
"Така типова картинна осінь", - повідомила Діденко.
Вона пояснила, що йдеться про:
- тумани;
- килими з жовтого листя;
- вплив антициклону.
Так, за її прогнозом, опадів очікувати не варто. Буде достатньо тепло.
Подекуди - якщо не впадуть тумани - може бути навіть сонячно.
Температура повітря вночі очікується близько +2+8 градусів за Цельсієм.
Тим часом вдень стовпчики термометрів піднімуться:
- в середньому по Україні - до +10+14 градусів;
- на півдні - до 16 градусів вище нуля.
У Києві впродовж 7 листопада опади також малоймовірні. Вночі та вранці - туман.
Максимальна температура повітря - близько 10-11 градусів за Цельсієм.
"Похолоднішає 11-12 листопада. Але до зими ще далеко", - підсумувала Діденко.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Варто зазначити, що раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні та поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом на останній місяць осені.
Очікується, що середня місячна температура може бути на рівні 1,6-7,5 градуса тепла.
"Що на 1,0-2,0 градуси вище за норму, а в східних областях - норма", - зауважили в УкрГМЦ.
Крім того, місячна кількість опадів передбачається в середньому близько 34-77 мм, а у Карпатах місцями - 100 мм (що в межах 80-100% норми).
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.
