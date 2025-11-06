Осень не сдается: где в Украине завтра будет теплее всего и ждать ли дождей

Погода в Украине завтра ожидается по-осеннему "красивой" и будет зависеть от влияния антициклона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Стоит ли ждать дождей и где в Украине будет теплее всего

Согласно информации эксперта, погода в Украине завтра - в пятницу, 7 ноября - будет "красивой".

"Такая типичная картинная осень", - сообщила Диденко.

Она объяснила, что речь идет про:

туманы;

ковры из желтых листьев;

влияние антициклона.

Так, по ее прогнозу, осадков ожидать не стоит. Будет достаточно тепло.

Кое-где - если не упадут туманы - может быть даже солнечно.

Температура воздуха ночью ожидается около +2+8 градусов по Цельсию.

Между тем днем столбики термометров поднимутся:

в среднем по Украине - до +10+14 градусов;

на юге - до 16 градусов выше нуля.

В Киеве в течение 7 ноября осадки также маловероятны. Ночью и утром - туман.

Максимальная температура воздуха - около 10-11 градусов по Цельсию.

"Похолодает 11-12 ноября. Но до зимы еще далеко", - подытожила Диденко.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине и поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом на последний месяц осени.

Ожидается, что средняя месячная температура может быть на уровне 1,6-7,5 градуса тепла.

"Что на 1,0-2,0 градуса выше нормы, а в восточных областях - норма", - отметили в УкрГМЦ.

Кроме того, месячное количество осадков предполагается в среднем около 34-77 мм, а в Карпатах местами - 100 мм (что в пределах 80-100% нормы).