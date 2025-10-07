Осінь у Карпатах без авто? "Укрзалізниця" запускає зручні рейси до Ворохти

Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.

Для того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила сімейний проект "Паспорт мандрівника".

Крім того, ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте також про правила перевезення тварин "Укрзалізницею" та чи потрібен собаці квиток.