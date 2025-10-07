Осень в Карпатах без авто? "Укрзализныця" запускает удобные рейсы в Ворохту

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает в октябре ряд региональных поездов в и из Ворохты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.
Для того чтобы пассажиры "Укрзализныци" могли полюбоваться осенними Карпатами, компания запускает региональные поезда в/из Ворохты с 17 октября.
"Если вы мечтали увидеть самые красивые горы - осень самое время! Прекрасная возможность воспользоваться прямыми рейсами региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября", - рассказали украинцам.
Расписание их движения будет таким:
Уточняется, что традиционно эти рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКр-3.
Также этот состав будет курсировать на рейсе №819/820 "Коломыя - Львов" (16 октября), который будет отправляться в 16:07 и прибывать на конечную остановку в 19:56.
В завершение пассажирам сообщили, что билеты уже в продаже:
