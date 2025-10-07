Осень в Карпатах без авто? "Укрзализныця" запускает удобные рейсы в Ворохту

Расписание движения новых региональных поездов

Для того чтобы пассажиры "Укрзализныци" могли полюбоваться осенними Карпатами, компания запускает региональные поезда в/из Ворохты с 17 октября.

"Если вы мечтали увидеть самые красивые горы - осень самое время! Прекрасная возможность воспользоваться прямыми рейсами региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября", - рассказали украинцам.

Расписание их движения будет таким:

№807/808 "Львов - Ворохта" (17 и 19 октября) - 08:02 - 13:02;

№810 "Львов - Ивано-Франковск" (18 октября) - 07:28 - 10:03;

№812/811 "Ивано-Франковск - Ворохта" (18 октября) - 11:18 - 13:02;

№852/851 "Ворохта - Коломыя" (19 октября) -14:37 - 17:14.

Уточняется, что традиционно эти рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКр-3.

Также этот состав будет курсировать на рейсе №819/820 "Коломыя - Львов" (16 октября), который будет отправляться в 16:07 и прибывать на конечную остановку в 19:56.

В завершение пассажирам сообщили, что билеты уже в продаже:

на сайте "Укрзализныци";

в приложении УЗ;

в кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)