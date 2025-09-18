ua en ru
"Орієнтовні тенденції": в Укргідрометцентрі сказали, чи дійсно чекати похолодання

Четвер 18 вересня 2025 17:16
UA EN RU
"Орієнтовні тенденції": в Укргідрометцентрі сказали, чи дійсно чекати похолодання Довгострокові прогнози погоди - лише орієнтовні тенденції, які можуть суттєво змінюватись (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні в інформаційному просторі активно поширюються повідомлення про "сніг в Україні найближчим часом". Проте прогнози на тривалий період - це лише орієнтовні тенденції, які можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

На які прогнози погоди варто орієнтуватись українцям

В УкрГМЦ наголосили: Український гідрометеорологічний центр - єдина уповноважена установа, що надає офіційні прогнози погоди.

"Наші прогнози базуються на перевірених розрахунках й досвіді наших спеціалістів", - пояснили українцям.

Зазначається, що прогнози на триваліший період - це лише орієнтовні тенденції.

При цьому вони "можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів, адже погода є динамічною і змінюється щодня".

Чи може бути в Україні похолодання до кінця місяця

Згідно з інформацією Укргідрометцентру - за розрахунками кількох прогностичних моделей - після 25 вересня дійсно очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі.

"Але точніше про це можна говорити після оновлення модельних даних на початку наступного тижня", - наголосили у прес-службі установи.

Українцям нагадали, що Український гідрометеорологічний центр:

  • щодня інформує про реальну синоптичну ситуацію;
  • завчасно попереджає про всі значущі зміни.

"Слідкуйте за нами у соцмережах, на нашій офіційній веб-сторінці та на платформі YouTube", - підсумували в УкрГМЦ.

&quot;Орієнтовні тенденції&quot;: в Укргідрометцентрі сказали, чи дійсно чекати похолоданняПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що виходячи з наявних на сьогодні погодних тенденцій, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди - сніг.

Експерт визнала, що не є прихильником довгострокових прогнозів. Водночас вона зауважила, що "певні тенденції важливо спостерігати", щоб "виконувати свою основну роботу - попереджати про можливі синоптичні зміни".

"Можливі! Це не виключає, навпаки, уточнення та щоденні прогнози погоди", - наголосила фахівець.

Крім того, вона закликала медіа "не квапитися зі страшними заголовками - типу "Україну засипле снігом" чи "до нас йде лютий холод".

"Уникайте, будь ласка, дешевої сенсаційності, навіть якщо виторгуєте зайві пару десятків лайків", - додала метеоролог.

Варто зазначити також, що зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.

При цьому перший сніг урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло ще 24 серпня 2025 року.

