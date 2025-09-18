ua en ru
"Ориентировочные тенденции": в Укргидрометцентре сказали, действительно ли ждать похолодания

Четверг 18 сентября 2025 17:16
"Ориентировочные тенденции": в Укргидрометцентре сказали, действительно ли ждать похолодания Долгосрочные прогнозы погоды - лишь ориентировочные тенденции, которые могут существенно меняться (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня в информационном пространстве активно распространяются сообщения о "снеге в Украине в ближайшее время". Однако прогнозы на длительный период - это лишь ориентировочные тенденции, которые могут существенно меняться в зависимости от развития атмосферных процессов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

На какие прогнозы погоды стоит ориентироваться украинцам

В УкрГМЦ подчеркнули: Украинский гидрометеорологический центр - единственное уполномоченное учреждение, предоставляющее официальные прогнозы погоды.

"Наши прогнозы базируются на проверенных расчетах и опыте наших специалистов", - объяснили украинцам.

Отмечается, что прогнозы на более длительный период - это лишь ориентировочные тенденции.

При этом они "могут существенно меняться в зависимости от развития атмосферных процессов, ведь погода является динамичной и меняется ежедневно".

Может ли быть в Украине похолодание до конца месяца

Согласно информации Укргидрометцентра - по расчетам нескольких прогностических моделей - после 25 сентября действительно ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера.

"Но точнее об этом можно говорить после обновления модельных данных в начале следующей недели", - отметили в пресс-службе учреждения.

Украинцам напомнили, что Украинский гидрометеорологический центр:

  • ежедневно информирует о реальной синоптической ситуации;
  • заблаговременно предупреждает обо всех значимых изменениях.

"Следите за нами в соцсетях, на нашей официальной веб-странице и на платформе YouTube", - подытожили в УкрГМЦ.

&quot;Ориентировочные тенденции&quot;: в Укргидрометцентре сказали, действительно ли ждать похолоданияПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, что исходя из имеющихся на сегодня погодных тенденций, уже к концу сентября в Украине возможны существенные синоптические изменения. Речь идет о резком похолодании и даже кое-где - снеге.

Эксперт признала, что не является сторонником долгосрочных прогнозов. В то же время она отметила, что "определенные тенденции важно наблюдать", чтобы "выполнять свою основную работу - предупреждать о возможных синоптических изменениях".

"Возможных! Это не исключает, наоборот, уточнения и ежедневные прогнозы погоды", - подчеркнула специалист.

Кроме того, она призвала медиа "не торопиться со страшными заголовками - типа "Украину засыплет снегом" или "к нам идет лютый холод".

"Избегайте, пожалуйста, дешевой сенсационности, даже если выторгуете лишние пару десятков лайков", - добавила метеоролог.

Стоит отметить также, что утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

При этом первый снег урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило еще 24 августа 2025 года.

