ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Останні теплі дні? Синоптик сказала, коли в Україні можливе різке похолодання і навіть сніг

Четвер 18 вересня 2025 12:38
UA EN RU
Останні теплі дні? Синоптик сказала, коли в Україні можливе різке похолодання і навіть сніг В Україні до кінця місяця можливе різке похолодання й подекуди - сніг (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Виходячи з наявних на сьогодні погодних тенденцій, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди - сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що відомо про найближчу синоптичну перспективу

Згідно з інформацією експерта, вже завтра - у п'ятницю, 19 вересня - "антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України".

"Скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки", - зауважила Діденко.

Температура повітря при цьому "поступово почне підніматися".

"Завтра впродовж дня +19+24 градуси", - уточнила синоптик.

Найближчими вихідними - 20-21 вересня - "повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода".

"Сухо, сонячно та +24+28 градусів", - повідомила фахівець.

За її словами, "такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня".

Коли в Україні можливе стрімке похолодання

Діденко визнала, що не є прихильником довгострокових прогнозів.

"Але певні тенденції важливо спостерігати, щоб, власне, виконувати свою основну роботу - попереджати про можливі синоптичні зміни. Можливі! Це не виключає, навпаки, уточнення та щоденні прогнози погоди", - наголосила вона.

Згідно з її даними, вже з 25-26 вересня погода в Україні може різко змінитись.

"Карта, що внизу, показує, що вже незабаром в Україні можливий сніг. Це - суботній прогноз опадів (синє - дощ, рожеве - сніг)", - уточнила метеоролог.

Останні теплі дні? Синоптик сказала, коли в Україні можливе різке похолодання і навіть снігВ Україні незабаром можливий сніг (карта: facebook.com/tala.didenko)

Експерт зауважила, що з 25-26 вересня тепла погода в Україні може змінитись зміниться різким похолоданням.

"І тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг", - пояснила Діденко.

За її словами, похолодання торкнеться всієї України.

"Проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу. А інша фаза, снігова - лише місцями в західній частині", - уточнила синоптик.

Насамкінець вона зазначила, що наступні вихідні - 27-28 вересня - будуть, найімовірніше, холодними та вологими.

"Словом, зміна сезонів - не за горами із усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом. Але не забуваємо, що потім буде жовтень, який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо", - підсумувала Діденко.

Останні теплі дні? Синоптик сказала, коли в Україні можливе різке похолодання і навіть снігПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

Сьогодні зранку, 18 вересня, температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.

Читайте також, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко Погода на тиждень Осінь
Новини
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною