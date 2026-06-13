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Орбан знову очолив партію "Фідес", незважаючи на поразку на виборах

23:46 13.06.2026 Сб
2 хв
Наскільки впав рейтинг "Фідес" порівняно з партією "Тиса"?
aimg Едуард Ткач
Орбан знову очолив партію "Фідес", незважаючи на поразку на виборах Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
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У суботу Віктора Орбана було переобрано лідером угорської партії "Фідес", незважаючи на зростаюче внутрішнє невдоволення після історичної поразки на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Результати голосування показали, що колишній прем'єр-міністр Угорщини продовжує домінувати, навіть незважаючи на те, що підтримка серед населення загалом знизилася після того, як "Фідес" перейшла в опозицію після 16 років перебування при владі.

Згідно з результатами, Орбан отримав 729 голосів із 737. Проти не було нікого, лише 8 осіб утрималися.

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Останні опитування громадської думки показують похмуру картину для партії "Фідес". Вона втрачає підтримку з моменту своєї нищівної поразки у квітні від партії "Тиса", що набирає популярність.

Зокрема, опитування показують, що "Тиса" нового прем'єр-міністра Петра Мадьяра користується майже в 3 рази більшою підтримкою серед виборців, ніж "Фідес".

Bloomberg зазначає, що у своїй промові на з'їзді партії в Будапешті 63-річний Орбан назвав Мадяра "віце-королем", який служить західним інтересам. Він звинуватив новий уряд у підриві національного суверенітету, попередивши, що "до осені Угорщина чинитиме опір цьому постійному зловживанню".

Прем'єр, який програв, визнав відповідальність за стратегічні помилки, що призвели до поразки "Фідес", але заявив, що він, як і раніше, є підходящою людиною для того, щоб очолити відродження партії.

Що ще відомо

Нагадаємо, кілька тижнів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що в середовищі американського руху MAGA обговорюють сценарій, за яким Орбан міг би отримати високу посаду в ООН. Ключова мета - дипломатичний імунітет, який давала б така позиція.

Тим часом Reuters повідомило, що партія "Тиса" внесла в парламенті законопроєкт, який має ліквідувати медійну імперію Орбана. Йдеться про реформу державних ЗМІ, щоб зробити їх незалежними джерелами інформації.

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