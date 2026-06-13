Орбан знову очолив партію "Фідес", незважаючи на поразку на виборах

У суботу Віктора Орбана було переобрано лідером угорської партії "Фідес", незважаючи на зростаюче внутрішнє невдоволення після історичної поразки на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Результати голосування показали, що колишній прем'єр-міністр Угорщини продовжує домінувати, навіть незважаючи на те, що підтримка серед населення загалом знизилася після того, як "Фідес" перейшла в опозицію після 16 років перебування при владі.

Згідно з результатами, Орбан отримав 729 голосів із 737. Проти не було нікого, лише 8 осіб утрималися.

Останні опитування громадської думки показують похмуру картину для партії "Фідес". Вона втрачає підтримку з моменту своєї нищівної поразки у квітні від партії "Тиса", що набирає популярність.

Зокрема, опитування показують, що "Тиса" нового прем'єр-міністра Петра Мадьяра користується майже в 3 рази більшою підтримкою серед виборців, ніж "Фідес".

Bloomberg зазначає, що у своїй промові на з'їзді партії в Будапешті 63-річний Орбан назвав Мадяра "віце-королем", який служить західним інтересам. Він звинуватив новий уряд у підриві національного суверенітету, попередивши, що "до осені Угорщина чинитиме опір цьому постійному зловживанню".

Прем'єр, який програв, визнав відповідальність за стратегічні помилки, що призвели до поразки "Фідес", але заявив, що він, як і раніше, є підходящою людиною для того, щоб очолити відродження партії.