Орбан вновь возглавил партию "Фидес", несмотря на поражение на выборах
В субботу Виктор Орбан был переизбран лидером венгерской партии "Фидес", несмотря на растущее внутреннее недовольство после исторического поражения на выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Результаты голосования показали, что бывший премьер-министр Венгрии продолжает доминировать, даже несмотря на то, что поддержка среди населения в целом снизилась после того, как "Фидес" перешла в оппозицию после 16 лет пребывания у власти.
Согласно результатам, Орбан получил 729 голосов из 737. Против не было никого, лишь 8 человек воздержались.
Последние опросы общественного мнения показывают мрачную картину для партии "Фидес". Она теряет поддержку с момента своего сокрушительного поражения в апреле от набирающей популярность партии "Тиса".
В частности, опросы показывают, что "Тиса" нового премьер-министра Петра Мадьяра пользуется почти в 3 раза большей поддержкой среди избирателей, чем "Фидес".
Bloomberg отмечает, что в своей речи на съезде партии в Будапеште, 63-летний Орбан назвал Мадьяра "вице-королем", служащим западным интересам. Он обвинил новое правительство в подрыве национального суверенитета, предупредив, что "к осени Венгрия окажет сопротивление этому постоянному злоупотреблению".
Проигравший премьер признал ответственность за стратегические ошибки, приведшие к поражению "Фидес", но заявил, что он по-прежнему является подходящим человеком для того, чтобы возглавить возрождение партии.
Что еще известно
Напомним, пару недель назад в СМИ появилась информация, что в среде американского движения MAGA обсуждают сценарий, по которому Орбан мог бы получить высокую должность в ООН. Ключевая цель - дипломатический иммунитет, который давала бы такая позиция.
Тем временем Reuters сообщило, что партия "Тиса" внесла в парламенте законопроект, который должен ликвидировать медийную империю Орбана. Речь идет о реформе государственных СМИ, чтобы сделать их независимыми источниками информации.