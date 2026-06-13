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Орбан вновь возглавил партию "Фидес", несмотря на поражение на выборах

23:46 13.06.2026 Сб
2 мин
Насколько упал рейтинг "Фидес" в сравнении с партией "Тиса"?
aimg Эдуард Ткач
Орбан вновь возглавил партию "Фидес", несмотря на поражение на выборах Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
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В субботу Виктор Орбан был переизбран лидером венгерской партии "Фидес", несмотря на растущее внутреннее недовольство после исторического поражения на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Результаты голосования показали, что бывший премьер-министр Венгрии продолжает доминировать, даже несмотря на то, что поддержка среди населения в целом снизилась после того, как "Фидес" перешла в оппозицию после 16 лет пребывания у власти.

Согласно результатам, Орбан получил 729 голосов из 737. Против не было никого, лишь 8 человек воздержались.

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Последние опросы общественного мнения показывают мрачную картину для партии "Фидес". Она теряет поддержку с момента своего сокрушительного поражения в апреле от набирающей популярность партии "Тиса".

В частности, опросы показывают, что "Тиса" нового премьер-министра Петра Мадьяра пользуется почти в 3 раза большей поддержкой среди избирателей, чем "Фидес".

Bloomberg отмечает, что в своей речи на съезде партии в Будапеште, 63-летний Орбан назвал Мадьяра "вице-королем", служащим западным интересам. Он обвинил новое правительство в подрыве национального суверенитета, предупредив, что "к осени Венгрия окажет сопротивление этому постоянному злоупотреблению".

Проигравший премьер признал ответственность за стратегические ошибки, приведшие к поражению "Фидес", но заявил, что он по-прежнему является подходящим человеком для того, чтобы возглавить возрождение партии.

Что еще известно

Напомним, пару недель назад в СМИ появилась информация, что в среде американского движения MAGA обсуждают сценарий, по которому Орбан мог бы получить высокую должность в ООН. Ключевая цель - дипломатический иммунитет, который давала бы такая позиция.

Тем временем Reuters сообщило, что партия "Тиса" внесла в парламенте законопроект, который должен ликвидировать медийную империю Орбана. Речь идет о реформе государственных СМИ, чтобы сделать их независимыми источниками информации.

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