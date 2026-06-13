Орбан вновь возглавил партию "Фидес", несмотря на поражение на выборах

В субботу Виктор Орбан был переизбран лидером венгерской партии "Фидес", несмотря на растущее внутреннее недовольство после исторического поражения на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Результаты голосования показали, что бывший премьер-министр Венгрии продолжает доминировать, даже несмотря на то, что поддержка среди населения в целом снизилась после того, как "Фидес" перешла в оппозицию после 16 лет пребывания у власти.

Согласно результатам, Орбан получил 729 голосов из 737. Против не было никого, лишь 8 человек воздержались.

Последние опросы общественного мнения показывают мрачную картину для партии "Фидес". Она теряет поддержку с момента своего сокрушительного поражения в апреле от набирающей популярность партии "Тиса".

В частности, опросы показывают, что "Тиса" нового премьер-министра Петра Мадьяра пользуется почти в 3 раза большей поддержкой среди избирателей, чем "Фидес".

Bloomberg отмечает, что в своей речи на съезде партии в Будапеште, 63-летний Орбан назвал Мадьяра "вице-королем", служащим западным интересам. Он обвинил новое правительство в подрыве национального суверенитета, предупредив, что "к осени Венгрия окажет сопротивление этому постоянному злоупотреблению".

Проигравший премьер признал ответственность за стратегические ошибки, приведшие к поражению "Фидес", но заявил, что он по-прежнему является подходящим человеком для того, чтобы возглавить возрождение партии.