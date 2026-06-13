Мадяр реформує ЗМІ і ліквідує медійну імперію Орбана

Угорський прем'єр Петер Мадяр виконує обіцянки. Реформа медіа була одним із ключових пунктів його виборчої програми. На квітневих виборах "Тиса" здобула переконливу перемогу, усунувши Віктора Орбана від влади.

Старі ЗМІ часто називали рупором уряду, а тепер цій практиці покладуть край, оскільки "Тиса" має конституційну більшість у парламенті. Це дозволяє команді Мадяра швидко скасувати попередні рішення, які роками критикували в Європі.

Розподіл та незалежність ЗМІ

Законопроєкт пропонує радикальну реструктуризацію: холдинг MTVA, який зараз керує всіма державними медіаресурсами, розділять. Радіо та телебачення працюватимуть окремо.

Також відновлять роботу агентства MTI. Воно знову стане окремою національною службою новин, що допоможе уникнути концентрації впливу в одних руках.

Головні пункти реформи:

створення Незалежного комітету громадських ЗМІ;

контроль за фінансами та діяльністю мовників;

запровадження Хартії державної служби.

Паритет в управлінні ЗМІ

Вплив уряду на угорську пресу суттєво обмежать. У новому комітеті представники влади та опозиції матимуть рівну кількість місць. Також, згідно із законопроєктом, туди обов'язково увійдуть незалежні журналісти.

Ніхто не зможе диктувати редакційну політику одноосібно. Медійна рада також зазнає змін: її склад стане збалансованим.

Рішення мають бути публічними, а правила щодо конфлікту інтересів стануть набагато суворішими.

Старі "орбанівські" кадри підуть у минуле. Усі чинні керівники суспільних медіа втратять свої мандати, що відбудеться одразу після ухвалення закону.

Тимчасово керувати процесом буде міністр культури Золтан Тарра. Проте він не призначатиме своїх людей одноосібно: нових топменеджерів обиратимуть на відкритих конкурсах.