Орбану шукають "тепле місце" в ООН, щоб сховати від суду, - ЗМІ
У середовищі американського руху MAGA обговорюють сценарій, за яким екскерівник Угорщини Віктор Орбан міг би отримати високу посаду в Організації Об'єднаних Націй. Ключова мета - дипломатичний імунітет, який давала б така позиція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання VSquare.
За даними кількох джерел із дипломатичними зв'язками, ідея полягає в тому, щоб забезпечити Орбану високу посаду в ООН. Конкретний портфель при цьому вважається другорядним - вирішальне значення має саме імунітет, який отримає призначений на високий пост.
Його обсяг залежатиме від рівня посади. Згідно з Конвенцією ООН про привілеї та імунітети 1946 року, повний дипломатичний імунітет, рівнозначний послівському, мають лише генеральний секретар, його заступники та помічники, а також керівники спеціалізованих установ.
Такий захист поширюється практично на всі юридичні процеси, включно з кримінальним переслідуванням, і стосується також подружжя та неповнолітніх дітей.
Посадовці нижчого рангу користуються вужчим функціональним імунітетом - лише за дії, вчинені в межах їхніх службових обов'язків.
За словами одного з джерел, окрім можливої підтримки США, Орбан міг би розраховувати й на президента Аргентини Хав'єра Мілея.
Ця деталь має значення, бо перегони за крісло генсека ООН після Антоніу Гутерреша вже почалися, а нинішнім фаворитом називають аргентинця Рафаеля Гроссі, голову МАГАТЕ.
Видання також зазначає, що дочка та зять Орбана вже переїхали до Нью-Йорка, створивши готову сімейну базу.
За інформацією джерел, близьких до експрем'єра, якщо політична ситуація в Будапешті стане надто гострою, Орбан може затриматися у США надовго, а посада в ООН дала б йому зручний вихід - без потреби просити політичного притулку для боротьби з екстрадицією.
Наголошується, що цей сценарій перебуває на дуже ранній стадії й може зірватися - наприклад, якщо стане публічним зарано.
Нагадаємо, на парламентських виборах 12 квітня 2026 року Віктор Орбан програв після 16 років при владі, а уряд очолив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр.
Новий прем'єр запросив прокурорів ЄС для розслідування корупції часів Орбана. Згодом в Угорщині запропонували обмежити прем'єрство вісьмома роками, щоб Орбан не зміг повернутися до влади.