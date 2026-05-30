Орбану шукають "тепле місце" в ООН, щоб сховати від суду, - ЗМІ

У середовищі американського руху MAGA обговорюють сценарій, за яким екскерівник Угорщини Віктор Орбан міг би отримати високу посаду в Організації Об'єднаних Націй. Ключова мета - дипломатичний імунітет, який давала б така позиція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання VSquare.

За даними кількох джерел із дипломатичними зв'язками, ідея полягає в тому, щоб забезпечити Орбану високу посаду в ООН. Конкретний портфель при цьому вважається другорядним - вирішальне значення має саме імунітет, який отримає призначений на високий пост.

Його обсяг залежатиме від рівня посади. Згідно з Конвенцією ООН про привілеї та імунітети 1946 року, повний дипломатичний імунітет, рівнозначний послівському, мають лише генеральний секретар, його заступники та помічники, а також керівники спеціалізованих установ.

Такий захист поширюється практично на всі юридичні процеси, включно з кримінальним переслідуванням, і стосується також подружжя та неповнолітніх дітей.

Посадовці нижчого рангу користуються вужчим функціональним імунітетом - лише за дії, вчинені в межах їхніх службових обов'язків.

За словами одного з джерел, окрім можливої підтримки США, Орбан міг би розраховувати й на президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Ця деталь має значення, бо перегони за крісло генсека ООН після Антоніу Гутерреша вже почалися, а нинішнім фаворитом називають аргентинця Рафаеля Гроссі, голову МАГАТЕ.

Видання також зазначає, що дочка та зять Орбана вже переїхали до Нью-Йорка, створивши готову сімейну базу.

За інформацією джерел, близьких до експрем'єра, якщо політична ситуація в Будапешті стане надто гострою, Орбан може затриматися у США надовго, а посада в ООН дала б йому зручний вихід - без потреби просити політичного притулку для боротьби з екстрадицією.

Наголошується, що цей сценарій перебуває на дуже ранній стадії й може зірватися - наприклад, якщо стане публічним зарано.