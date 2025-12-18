Орбан заявив, що ідея ЄС щодо використання російських активів "мертва"

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на 140 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії.

Проте Бельгія блокує цю ініціативу, оскільки на її території зберігається найбільша частка активів Росії.

Якщо домовитися не вдасться, то ЄС розглядатиме "план Б" - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.

Країни ЄС поки що не дійшли єдиного вирішення питання щодо фінансування України перед самітом 18-19 грудня. Частина країн закликає використати заморожені активи РФ, інша частина виступає за спільні запозичення країн ЄС.

Водночас Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.

Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України. Якщо рішення не ухвалять, Київ може зіткнутися з економічними проблемами.

Вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Єврокомісія відмовилася від ідеї гарантування репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених активів РФ. Водночас у ЄС відкинули це твердження.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де обговорять репараційний кредит.