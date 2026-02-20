Орбан заблокував критичні 90 млрд євро кредиту для України, - FT

Деталі угорського вето

За інформацією FT, під час зустрічі послів ЄС представник Угорщини виступив проти того, щоб блок залучав кошти для України через випуск спільного боргу під гарантії бюджету Євросоюзу.

Оскільки для ухвалення такого рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів, позиція Будапешта фактично зупинила процес.

Ця позика є критично важливою для Києва, оскільки вже у квітні Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету. Крім того, від отримання цих коштів залежить успіх переговорів із МВФ щодо програми на 8 мільярдів євро.

Політичний контекст в Угорщині

Блокування допомоги відбувається на тлі підготовки Угорщини до виборів. Прем'єр-міністр Віктор Орбан, чия партія зараз поступається в опитуваннях опозиційній силі "Тиса", посилив антиукраїнську риторику.

Зокрема, він звинувачує Україну в зупинці роботи нафтопроводу "Дружба", хоча об'єкт був пошкоджений внаслідок російських атак.

Державні медіа Угорщини також транслюють тези про те, що фінансова підтримка Києва лише затягує війну за рахунок угорських платників податків.

Наслідки для України

Як повідомляє FT, якщо рішення не буде розблоковане, Україна ризикує опинитися у стані фінансового колапсу вже у другому кварталі року.

Цей кредит розглядався як альтернативний варіант після того, як країни ЄС не змогли домовитися про використання заморожених російських активів для фінансування потреб України.