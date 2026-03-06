Орбан висунув паливний ультиматум Україні через нафтопровід "Дружба"

Орбан також вкотре виступив проти євроінтеграції України.

"Ми не дамо українцям грошей, які вони успішно вимагають у інших країнах ЄС, ми не будемо платити і не пустимо Україну до ЄС", - сказав він.

Угорський прем’єр вважає, що вступ України до Європейського Союзу загрожує не лише угорським фермерам, а й національній економіці країни в цілому.

"Тому ми не повинні лицемірно приймати вимоги України, навіть якщо вони нас шантажують і погрожують серйознішими наслідками", - заявив він.