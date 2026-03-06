Орбан выдвинул топливный ультиматум Украине из-за нефтепровода "Дружба"

По его словам, Венгрия приостановит поставки бензина и дизельного топлива в Украину, но продолжит поставки электроэнергии.

"Мы прекратили поставки бензина, не будем поставлять дизельное топливо, одновременно продолжим поставлять электроэнергию и приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Киев не согласится на возобновление поставок нефти", - сказал он в эфире радио Kossuth.

Орбан также в очередной раз выступил против евроинтеграции Украины.

"Мы не дадим украинцам денег, которые они успешно требуют в других странах ЕС, мы не будем платить и не пустим Украину в ЕС", - добавил он.

Венгерский премьер считает, что вступление Украины в Европейский Союз угрожает не только венгерским фермерам, но и национальной экономике страны в целом.

"Поэтому мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они нас шантажируют и угрожают более серьезными последствиями", - заявил он.