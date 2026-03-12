ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Втома від Орбана та "удар по гаманцях": що зробило опозицію в Угорщині рекордно популярною

12:21 12.03.2026 Чт
2 хв
Угорці не в захваті від економічних труднощів та зростання вартості життя
aimg Валерій Ульяненко
Втома від Орбана та "удар по гаманцях": що зробило опозицію в Угорщині рекордно популярною Фото: Петер Мадяр (Getty Images)

Зростання підтримки опозиційної "Тиси" в Угорщині пов'язане насамперед з тим, що партії вдалося сформувати широку коаліцію незадоволених виборців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Расто Кужель, виконавчий директор організації "Memo 98" (Словаччина), яка займається моніторингом політичних процесів в ЄС.

Читайте також: Розрив скорочується: як змінилися шанси Орбана та Мадяра перед виборами в Угорщині

За його словами, йдеться і про розчарованих консерваторів, і про колишніх прихильників опозиції, які шукають реальну силу, здатну перемогти чинного прем'єра країни Віктора Орбана.

"Лідер партії Петер Мадяр - колишній інсайдер системи, що дозволяє йому критикувати уряд з позиції людини, яка добре знає механізми влади зсередини", - зазначив Кужель.

Він наголосив, що важливу роль для лідера "Тиси" відіграє і втома частини суспільства від майже двох десятиліть домінування Орбана в угорській політиці.

Зокрема, Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра в Угорщині загалом близько 19 років - спочатку в 1998-2002 роках, а потім безперервно з 2010 року. Це призводить до зростання попиту на політичні зміни.

"У поєднанні з економічними труднощами, зростанням вартості життя і замороженими європейськими фондами це створило середовище, в якому готовність підтримати політичні зміни стала вищою, ніж раніше", - зазначив Кужель.

Нагадаємо, РФ таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині. Її метою є зміцнення перед виборами 12 квітня позицій прем'єра Віктора Орбана та підірвати його головного суперника Петера Мадяра.

Зазначимо, нещодавно Петер Мадяр звинуватив прем'єра Віктора Орбана в тому, що той запросив до Угорщини агентів російського ГРУ для втручання у парламентські вибори.

За словами Мадяра, кілька тижнів тому спецслужбовці вже прибули до Будапешта - так само, як раніше діяли в Молдові. Він закликав вислати їх із країни й скликати Комітет нацбезпеки.

Чи вдасться цього разу скинути Орбана, що він робить, аби зберегти владу і як це впливає на Україну – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Угорщина Віктор Орбан
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком