"Щоб було щось між Угорщиною та РФ": Орбан зробив цинічну заяву про Україну

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Україна має залишатись між його країною та Росією. За його словами, так легше гарантувати безпеку угорців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

"Ми зацікавлені не в ослабленні України, а в її зміцненні, щоб завжди було щось - це можна назвати навіть Україною - між Росією та Угорщиною. Адже безпека угорців може бути гарантована з більшим успіхом, якщо РФ не буде нашим сусідом", - заявив Орбан.

Угорський прем'єр наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Угорщини, але додав, що не хоче пускати її в ЄС.

Скандальні заяви Орбана щодо України

На тлі наближення виборів Орбан дедалі частіше виступає з жорсткими заявами щодо України. Зокрема, він пригрозив застосувати силу для відновлення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Крім того, скандальний політик заявив, що Будапешт може призупинити транзит життєво важливих для України поставок, доки Київ не відновить роботу трубопроводу.

Наближення виборів в Угорщині

Зазначимо, критика України з боку Орбана посилюється на тлі наближення виборів в Угорщині. Згідно з даними ЗМІ він може втратити владу напередодні парламентських виборів.

Зокрема, станом на зараз він відстає від свого колишнього союзника, а нині головного політичного суперника Петера Мадяра.