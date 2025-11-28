Орбан подтвердил поездку к Путину: будут говорить об Украине и не только

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что сегодня, 28 ноября, едет в Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Встречу Орбана и Путина в Москве уже подтвердил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вопрос о том, будут ли обсуждать мирные усилия по урегулированию войны России против Украины Орбан ответил утвердительно, добавив, что они вряд ли смогут этого избежать.

По его словам, целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.

Визит Орбана в Россию

Ранее СМИ писали, что венгерский глава правительства планирует посетить Москву 28 ноября, причем визит готовится с участием большой делегации.

Вместе с ним должны отправиться министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Делегация Орбана будет обсуждать с Путиным прежде всего тему энергетики, в частности на фоне решения Соединенных Штатов предоставить Венгрии однолетнее освобождение от санкций в отношении российской нефти и газа.

Позиция премьер-министра Венгрии

В отличие от большинства европейских лидеров Орбан поддерживает отношения с Россией, одновременно критикуя западную военную помощь Киеву.

Венгерский премьер поддерживает связи с Путиным с момента полномасштабного вторжения России в Украину, и два лидера регулярно общаются.

А недавно пророссийский премьер-министр Орбан стал требовать от Европейского Союза поддержать американский ультимативный "мирный план" для Украины и пригрозил заблокировать всю европейскую помощь для Киева.