Орбан подтвердил поездку к Путину: будут говорить об Украине и не только
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что сегодня, 28 ноября, едет в Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.
На вопрос о том, будут ли обсуждать мирные усилия по урегулированию войны России против Украины Орбан ответил утвердительно, добавив, что они вряд ли смогут этого избежать.
Встречу Орбана и Путина в Москве уже подтвердил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Визит Орбана в Россию
Ранее СМИ писали, что венгерский глава правительства планирует посетить Москву 28 ноября, причем визит готовится с участием большой делегации.
Вместе с ним должны отправиться министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.
Делегация Орбана будет обсуждать с Путиным прежде всего тему энергетики, в частности на фоне решения Соединенных Штатов предоставить Венгрии однолетнее освобождение от санкций в отношении российской нефти и газа.
Позиция премьер-министра Венгрии
В отличие от большинства европейских лидеров Орбан поддерживает отношения с Россией, одновременно критикуя западную военную помощь Киеву.
Венгерский премьер поддерживает связи с Путиным с момента полномасштабного вторжения России в Украину, и два лидера регулярно общаются.
А недавно пророссийский премьер-министр Орбан стал требовать от Европейского Союза поддержать американский ультимативный "мирный план" для Украины и пригрозил заблокировать всю европейскую помощь для Киева.