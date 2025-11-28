ua en ru
Орбан подтвердил поездку к Путину: будут говорить об Украине и не только

Пятница 28 ноября 2025 10:01
UA EN RU
Орбан подтвердил поездку к Путину: будут говорить об Украине и не только Фото: Виктор Орбан и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что сегодня, 28 ноября, едет в Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.

На вопрос о том, будут ли обсуждать мирные усилия по урегулированию войны России против Украины Орбан ответил утвердительно, добавив, что они вряд ли смогут этого избежать.

Встречу Орбана и Путина в Москве уже подтвердил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Визит Орбана в Россию

Ранее СМИ писали, что венгерский глава правительства планирует посетить Москву 28 ноября, причем визит готовится с участием большой делегации.

Вместе с ним должны отправиться министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Делегация Орбана будет обсуждать с Путиным прежде всего тему энергетики, в частности на фоне решения Соединенных Штатов предоставить Венгрии однолетнее освобождение от санкций в отношении российской нефти и газа.

Позиция премьер-министра Венгрии

В отличие от большинства европейских лидеров Орбан поддерживает отношения с Россией, одновременно критикуя западную военную помощь Киеву.

Венгерский премьер поддерживает связи с Путиным с момента полномасштабного вторжения России в Украину, и два лидера регулярно общаются.

А недавно пророссийский премьер-министр Орбан стал требовать от Европейского Союза поддержать американский ультимативный "мирный план" для Украины и пригрозил заблокировать всю европейскую помощь для Киева.

Владимир Путин Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан Война в Украине
