Орбан погрожує заблокувати усю допомогу ЄС для України

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Європейського Союзу підтримати американський ультимативний "мирний план" для України та погрожує заблокувати усю європейську допомогу для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зокрема Орбан 22 листопада надіслав провокаційного листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Видання отримало копію цього документа.

Орбан вимагає від ЄС погодитися на підтримку усіх умов США, ультимативно викладених Україні у так званому "мирному плані" на 28 пунктів. Цей план передбачає відмову України від своєї території та скорочення її збройних сил, а США отримає 50% прибутку від реконструкції країни.

Європа не брала участі у створенні цього плану, як і Україна. А більшість пунктів вже назвали відкрито неприйнятними.

" Європейці повинні негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів... Окрім підтримки президента США, ми повинні без зволікання розпочати автономні та прямі переговори з Росією", - написав Орбан.

Водночас угорський друг російського диктатора Володимира Путіна прямо погрожує блокувати всю європейську допомогу Україні. Він заявив, що Угорщина, мовляв, "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не погоджується на прийняття такого рішення від імені та в рамках ЄС".

Європейські чиновники, коментуючи виданню лист Орбана, дали зрозуміти, що Орбан забагато на себе бере, а політика Євросоюзу не зміниться попри істерику з Будапешта.