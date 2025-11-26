ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Орбан полетить до Путіна у Москву вже цього тижня, - ЗМІ

Середа 26 листопада 2025 15:25
UA EN RU
Орбан полетить до Путіна у Москву вже цього тижня, - ЗМІ Фото: Віктор Орбан та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня вирушить до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Візит запланований на 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

За повідомленнями ЗМІ, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю вирушить до Москви для переговорів з очільником Кремля.

Така інформація надійшла від джерел в угорському уряді, які брали участь у підготовці поїздки.

Угорський уряд наразі не підтвердив візит, а Будапешт заявив, що своєчасно поінформує громадськість про програму Орбана.

Теми переговорів також наперед не розкриваються.

Позиція Орбана

Як відомо, угорський прем'єр підтримує зв'язки з Путіним з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і два лідери регулярно спілкуються, зустрічаючись особисто тричі з початку 2022 року.

Остання особиста зустріч Орбана та Путіна відбулася у жовтні 2023 року в Китаї. Тоді угорський прем’єр знову назвав повномасштабну війну РФ проти України "спеціальною операцією".

Також відомо, що Путін і Орбан розмовляли віч-на-віч 1 лютого 2022 року на багатогодинній зустрічі в Москві, рівно за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

А нещодавно, на початку листопада, Віктор Орбан зустрічався з президентом США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі він публічно закликав Трампа провести саміт із Путіним саме у Будапешті. Однак тоді американський президент заявив, що наразі не бачить причин для такої зустрічі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Угорщина Віктор Орбан
Новини
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України