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Орбан під час саміту НАТО зустрівся з Ердоганом, попросив підтримати його "мирну місію"

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Сторони обговорювали "мирну місію" голови угорського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Орбана.

Як відзначив Орбан, Ердоган є важливим партнером у його так званій "мирній місії", оскільки Туреччина була єдиною країною, яка "успішно виступила посередником між ворогуючими сторонами в російсько-українській війні".

Зокрема він додав, що його "мирна місія" продовжується. 

За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, прем'єр-міністр під час перемовин з Ердоганом попросив останнього підтримати "угорську миротворчу місію". 

"Мирна місія" Орбана 

2 липня Віктор Орбан прибув з візитом до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вже 5 липня угорський прем'єр вирушив до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним. А 8 липня Орбан також зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом у Європейському союзі вирішують як реагувати на так звану "мирну місію" голови угорського уряду. 

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.

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