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Орбан во время саммита НАТО встретился с Эрдоганом, попросил поддержать его "мирную миссию"

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время саммита НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсуждали "мирную миссию" главы венгерского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Орбана.

Как отметил Орбан, Эрдоган является важным партнером в его так называемой "мирной миссии", поскольку Турция была единственной страной, которая "успешно выступила посредником между враждующими сторонами в российско-украинской войне".

В частности он добавил, что его "мирная миссия" продолжается. 

По словам руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, премьер-министр во время переговоров с Эрдоганом попросил последнего поддержать "венгерскую миротворческую миссию". 

"Мирная миссия" Орбана

2 июля Виктор Орбан прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Уже 5 июля венгерский премьер отправился в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. А 8 июля Орбан также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем в Европейском союзе решают как реагировать на так называемую "мирную миссию" главы венгерского правительства. 

Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.

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