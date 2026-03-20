"Методи КДБ": українців в Угорщині змушували до зізнань "сироваткою правди", - The Guardian

Угорські силовики застосували примусові ін'єкції невідомих препаратів до співробітників українського "Ощадбанку", затриманих під час перевезення державних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Деталі інциденту та звинувачення

За даними видання, джерела у київських силах безпеки стверджують, що одному із затриманих - колишньому співробітнику СБУ - примусово ввели препарат, що нагадує "сироватку правди".

Наголошується, що спецслужби Угорщини намагалися зробити чоловіка більш балакучим під час допиту. Проте через діабет у потерпілого стався напад гіпертонії та втрата свідомості, після чого його шпиталізували.

Угорський адвокат потерпілих Лорант Хорват підтвердив факт ін'єкції, попри заперечення клієнта. Сліди невідомого препарату згодом виявили аналізи крові, проведені вже в Україні.

Самі затримані провели під вартою понад 24 години, більшість часу - із зав'язаними очима та в кайданках.

Суть конфлікту навколо коштів

Інцидент стався ще 5 березня, коли антитерористична поліція Угорщини TEK зупинила колону з двох броньовиків "Ощадбанку". Транспорт перевозив золото та десятки мільйонів доларів і євро з Відня до України.

Угорська влада заблокувала кошти, заявивши про боротьбу з "українською воєнною мафією" та відмиванням грошей.

Водночас українська сторона наголошує, що це був регулярний переказ державних коштів, про який Будапешт був поінформований заздалегідь.

"Ощадбанк" уже подав кримінальну скаргу проти угорської влади за зловживання службовим становищем.

Політичний підтекст

Рейд відбувся напередодні виборів в Угорщині. Уряд Віктора Орбана використовує цю тему для передвиборчої агітації, зображуючи Україну як "корумповану загрозу".

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар прямо натякнув, що гроші не повернуть, поки Київ не погодиться на ремонт трубопроводу для транзиту російського газу.