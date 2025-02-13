Орбан назвав "безглуздою" заяву про участь Європи в переговорах щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що заяви щодо участі Європи у мирних перемовинах щодо України є безглуздими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Орбан написав у Twitter.

"Ця заява є сумним свідченням поганого брюссельського лідерства. В той час як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять безглузді заяви", - написав Орбан.

На його думку, місце за столом переговорів необхідно заслужити силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією.

"Позиція Брюсселя - підтримувати вбивства доти, доки вони триватимуть - є морально і політично неприйнятною", - заявив він.

Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському

Вчора відбулась телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. А після того Трамп також провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Згодом Трамп заявив, що повернення України до кордонів 2014 року, є малоймовірним.

Як розповів главу Мінфіну США Скотт Бессент під час візиту до України наголосив, що голова Білого дому прагне якнайшвидшого завершення війни. А ось генсек НАТО Марк Рютте вважає, що перемовини Трампа та Путіна можуть свідчити про початок перемовин щодо України.і

Водночас, низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.

Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що переговори про Україну не можуть проходити без неї, а голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.

Детально про те, як у Європі реагують на перемовини Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.